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Acidentes

Buraco em rua provoca acidente em sequência em Cachoeiro

Segundos os moradores, a cratera se formou há quatro meses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 22:11

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 22:11

Os moradores da Rua José Calegário, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, ficaram assustados com a quantidade de acidentes na rua. Três veículos caíram no mesmo buraco nesta quarta-feira (16).
Rua José Calegário, no bairro Aeroporto Crédito: Genivaldo Mardegan
Segundos os moradores, a cratera se formou há quatro meses. Nesta terça-feira (16) um carro saiu da oficina e ficou preso no buraco. Não demorou muito para outro veículo parar no mesmo local. Nos dois casos, os motoristas tiveram trabalho para sair daquela situação. Mais tarde, um motociclista foi ao chão por conta do buraco.
Rua José Calegário, no bairro Aeroporto Crédito: Genivaldo Mardegan
Em nota, a Secretaria de Obras disse que uma equipe irá ao local nesta quarta-feira (17) para identificar a causa e programar o conserto.
 

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