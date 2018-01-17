Buraco em rua provoca acidente em sequência em Cachoeiro

Os moradores da Rua José Calegário, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, ficaram assustados com a quantidade de acidentes na rua. Três veículos caíram no mesmo buraco nesta quarta-feira (16).

Segundos os moradores, a cratera se formou há quatro meses. Nesta terça-feira (16) um carro saiu da oficina e ficou preso no buraco. Não demorou muito para outro veículo parar no mesmo local. Nos dois casos, os motoristas tiveram trabalho para sair daquela situação. Mais tarde, um motociclista foi ao chão por conta do buraco.