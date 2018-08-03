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BR 101 terá cerco eletrônico para monitorar veículos

Trecho Sul da rodovia ganhou placas de sinalização e dois novos equipamentos nesta semana

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 15:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2018 às 15:40
Um dos radares da BR 101 Sul Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
Quem passou pela BR 101 Sul nesta semana reparou algo diferente. Há trabalhadores na pista instalando novos equipamentos e placas de sinalização. Eles não são radares, mas vão checar, além da quantidade de fluxo, se os veículos que circulam pela via possuem alguma restrição administrativa, como falta de licenciamento ou se são roubados. O cerco eletrônico, semelhante ao que a prefeitura de Vitória implementou, faz parte do sistema "Alerta Brasil", um programa gerenciado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Um dos equipamentos está no km 409, perto da saída de Cachoeiro de Itapemirim em direção a Vitória. O outro, no km 420, está localizado perto do trevo de Presidente Kennedy. Procurada pela reportagem do Gazeta Online, a PRF não informou, alegando ser uma "informação sensível" (veja nota abaixo), onde ficarão os outros equipamentos ao longo da rodovia como, por exemplo, em outros trechos da BR que cortam o Estado, mas disse que, ao todo, são mais de 300 pontos de fiscalização com auxílio de câmeras em todo o país.
Ainda de acordo com a PRF, o cronograma de funcionamento dos equipamentos ainda depende da superação de questões técnicas, tal como a homologação das imagens geradas, estabelecimento de fluxo entre o ponto de fiscalização e os centros de monitoramento.
ALERTA BRASIL
O Alerta Brasil, é o monitoramento e fiscalização eletrônica de rodovias federais em todo o país. O sistema permite monitorar veículos através de imagens, identificando carros roubados, clonados ou com problemas de documentação.
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
Por meio de nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que está instalando em todo o Brasil uma série de equipamentos de monitoramento das rodovias, quer seja do projeto Sistema Alerta Brasil, anunciado recentemente pelo Ministro da Segurança Pública Raul Jungman, e também outras câmeras de controle e observação de fluxo.
As câmeras funcionam coletando imagens dos veículos e podem indicar ao agente que observa as imagens se tem alguma restrição administrativa para o veículo, tal como licenciamento etc. Também apontam carros que tem multas no histórico.
Segundo a PRF, como é informação sensível, não serão divulgados pontos de instalação das câmeras, mas ao todo, no projeto, são mais de 300 pontos de fiscalização com auxílio de câmeras em todo o país. O cronograma de funcionamento ainda depende da superação de questões técnicas, tal como a homologação das imagens geradas, estabelecimento de fluxo entre o ponto de fiscalização e os centros de monitoramento etc.
 

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