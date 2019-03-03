Carnaval

Bloco cai na folia com solidariedade em Marataízes

Bloco do Oi vai reverter a arrecadação de camisas para a Casa de Apoio ao Câncer de Cachoeiro de Itapemirim, que ajuda pacientes de outras cidades em tratamento

Publicado em 03 de Março de 2019 às 13:29

Beatriz Caliman

Centenas de foliões saíram às ruas de Marataízes, Litoral Sul do Estado, na noite deste sábado (02), nos tradicionais blocos. Mas, para um deles, foi especial. O Bloco do Oi vai reverter a arrecadação de abadás para a Casa de Apoio ao Câncer de Cachoeiro de Itapemirim, que ajuda pacientes de outras cidades em tratamento.
O bloco, que começou com uma brincadeira, acabou virando um dos maiores do balneário. Eles saem há quase 10 anos. Este ano, crianças, jovens e idosos saíram ao som do batuque do bloco do Piru. A coordenadora do grupo, Penha Poubel, fala da importância da ação, que vai além da festa.
“Com a renda dos abadás, arrecadamos R$ 10,5 mil para a Casa do Câncer. Significa uma ajuda de custo para eles que corresponde a dois meses. A gente brinca, mas também ajuda. Quem não quer ajudar ao próximo?”, disse Poubel.
A história do bloco, conta ela, começou com aqueles vestidinhos listrados que todo mundo estava usando nas praias há alguns anos. Custava R$ 10 e virou uma febre. Hoje, eles estão mais organizados, tem o abadá e uma banda que puxa os foliões tocando marchinhas.
BLOCOS
Ao todo, 18 blocos carnavalescos saem pelas ruas do balneário nos quatro dias de folia. Crianças, acompanhadas dos pais e responsáveis, também poderão participar de matinês.
Confira a programação de blocos:
DOMINGO
BLOCO DAS PIRANHAS (LAGOA DANTAS)
15h - Concentração: Bar do Elizeu – 14:00 – Lagoa Dantas, Marataízes
Trajeto: Bar do Elizeu x Pracinha de Lagoa Dantas
MATINÊ DONA BALBINA
18h - Concentração: Em frente ao Hotel dona Balbina – Marataízes
Trajeto: Bloco Parado
BLOCO PEROÁ DAS 12
19h - Concentração: Em frente ao Edifício Carone – 18:00 – Marataízes 
Trajeto: Edifício Carone x via Câmara x Palco Balbina
BLOCO VVV
22h - Concentração: Tio Miquinho (próximo ao PAM) – Barra – 21:00 
Trajeto: Tio Miquinho x Palco Barra Folia
SEGUNDA FEIRA
BLOCO VACA ATOLADA
17h - Concentração: Rua das Castanheiras (Lagoa Funda) – 15:00 – Marataízes 
Trajeto: Ruas de Lagoa Funda.
BLOCO PECADO É NÃO BRINCAR
17h30min - Concentração: Quadra de Esportes – 17:00 – Lagoa Dantas, Marataízes
Trajeto: Quadra de Esportes x Pracinha de Lagoa Dantas
BLOCO SOBREJA ELÉTRICO
18h - Concentração: Próximo ao Presídio Lanches (xodó) – 17:00 – Marataízes
Trajeto: Presídio Lanches x Palco Dona Balbina
MATINÊ DONA BALBINA
19h - Concentração: Em frente ao Hotel dona Balbina – Marataízes
Trajeto: Bloco Parado.
BLOCO BOI OLÁ
19h - Concentração: Ao lado do Supermercado Navios – 18:30 – Marataízes 
Trajeto: Supermercado Navios x Palco Dona Balbina
BLOCO UNIDOS DE SANTA TEREZA
20h - Concentração: Próximo a escola Nagib Meleipe – 16:30 –Bairro Santa Tereza, Marataízes
Trajeto: Escola Nagib Meleipe x Palco Dona Balbina
TERÇA FEIRA
BLOCO BOTE FÉ
18h - Concentração: Praça da Igreja Matriz – 17:00 – Marataízes
Trajeto: Câmara Municipal x Rodoviária.
BLOCO DAS PIRANHAS (BARRA)
18h - Concentração: Em frente a Matel – 16:00 – Barra de Itapemirim
Trajeto: Matel x Palco Barra Folia

Tópicos Relacionados

carnaval 2019 litoral solidariedade
Recomendado para você

WSL: Brasil emplaca 6 surfistas nas oitavas da etapa de Margaret River
Dois suspeitos foram presos no Rio de Janeiro após investigações da Polícia Civil do Espírito Santo
Família do ES perde R$ 400 mil em golpe na compra de carro de luxo
Imagem de destaque
Líder sênior do Hezbollah rejeita desarmamento em declaração à BBC

