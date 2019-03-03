Bloco cai na folia com solidariedade em Marataízes

Centenas de foliões saíram às ruas de Marataízes, Litoral Sul do Estado, na noite deste sábado (02), nos tradicionais blocos. Mas, para um deles, foi especial. O Bloco do Oi vai reverter a arrecadação de abadás para a Casa de Apoio ao Câncer de Cachoeiro de Itapemirim, que ajuda pacientes de outras cidades em tratamento.
O bloco, que começou com uma brincadeira, acabou virando um dos maiores do balneário. Eles saem há quase 10 anos. Este ano, crianças, jovens e idosos saíram ao som do batuque do bloco do Piru. A coordenadora do grupo, Penha Poubel, fala da importância da ação, que vai além da festa.
“Com a renda dos abadás, arrecadamos R$ 10,5 mil para a Casa do Câncer. Significa uma ajuda de custo para eles que corresponde a dois meses. A gente brinca, mas também ajuda. Quem não quer ajudar ao próximo?”, disse Poubel.
A história do bloco, conta ela, começou com aqueles vestidinhos listrados que todo mundo estava usando nas praias há alguns anos. Custava R$ 10 e virou uma febre. Hoje, eles estão mais organizados, tem o abadá e uma banda que puxa os foliões tocando marchinhas.
BLOCOS
Ao todo, 18 blocos carnavalescos saem pelas ruas do balneário nos quatro dias de folia. Crianças, acompanhadas dos pais e responsáveis, também poderão participar de matinês.
Confira a programação de blocos:
DOMINGO
BLOCO DAS PIRANHAS (LAGOA DANTAS)
15h - Concentração: Bar do Elizeu – 14:00 – Lagoa Dantas, Marataízes
Trajeto: Bar do Elizeu x Pracinha de Lagoa Dantas
MATINÊ DONA BALBINA
18h - Concentração: Em frente ao Hotel dona Balbina – Marataízes
Trajeto: Bloco Parado
BLOCO PEROÁ DAS 12
19h - Concentração: Em frente ao Edifício Carone – 18:00 – Marataízes
Trajeto: Edifício Carone x via Câmara x Palco Balbina
BLOCO VVV
22h - Concentração: Tio Miquinho (próximo ao PAM) – Barra – 21:00
Trajeto: Tio Miquinho x Palco Barra Folia
SEGUNDA FEIRA
BLOCO VACA ATOLADA
17h - Concentração: Rua das Castanheiras (Lagoa Funda) – 15:00 – Marataízes
Trajeto: Ruas de Lagoa Funda.
BLOCO PECADO É NÃO BRINCAR
17h30min - Concentração: Quadra de Esportes – 17:00 – Lagoa Dantas, Marataízes
Trajeto: Quadra de Esportes x Pracinha de Lagoa Dantas
BLOCO SOBREJA ELÉTRICO
18h - Concentração: Próximo ao Presídio Lanches (xodó) – 17:00 – Marataízes
Trajeto: Presídio Lanches x Palco Dona Balbina
MATINÊ DONA BALBINA
19h - Concentração: Em frente ao Hotel dona Balbina – Marataízes
Trajeto: Bloco Parado.
BLOCO BOI OLÁ
19h - Concentração: Ao lado do Supermercado Navios – 18:30 – Marataízes
Trajeto: Supermercado Navios x Palco Dona Balbina
BLOCO UNIDOS DE SANTA TEREZA
20h - Concentração: Próximo a escola Nagib Meleipe – 16:30 –Bairro Santa Tereza, Marataízes
Trajeto: Escola Nagib Meleipe x Palco Dona Balbina
TERÇA FEIRA
BLOCO BOTE FÉ
18h - Concentração: Praça da Igreja Matriz – 17:00 – Marataízes
Trajeto: Câmara Municipal x Rodoviária.
BLOCO DAS PIRANHAS (BARRA)
18h - Concentração: Em frente a Matel – 16:00 – Barra de Itapemirim
Trajeto: Matel x Palco Barra Folia