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Bebê morre na cama dos pais em Guaçuí nesta segunda

O bebê foi levado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, mas já havia falecido

Publicado em 19 de Agosto de 2019 às 07:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2019 às 07:04
Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí Crédito: Divulgação
Um bebê de aproximadamente seis meses morreu na madrugada desta segunda-feira (19) no bairro Santa Cecília, em Guaçuí, no Caparaó Capixaba.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o pai, que dormia na mesma cama, teria rolado por cima do filho, o que teria sufocado a criança. 
O socorro prestado pelo Corpo de Bombeiros foi acionado pela mãe do bebê, que, segundo o atendente, estava bem transtornada, assim como o pai da criança. 
O bebê foi levado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, mas já havia falecido.
Bebê morre na cama dos pais em Guaçuí nesta segunda
POLÍCIA 
A Polícia Civil informou que não teve registro do caso e que a perícia não foi acionada, já que o bebê foi levado até o hospital e de lá seguiu para o departamento de verificação de óbito, em Vitória, na Capital do Estado. Só após a conclusão deste serviço, poderá ser tomadas possíveis medidas de investigação.
Mais informações em instantes. 

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