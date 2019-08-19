Bebê morre na cama dos pais em Guaçuí nesta segunda

De acordo com informações do, o pai, que dormia na mesma cama, teria rolado por cima do filho, o que teria sufocado a criança.

O socorro prestado pelo Corpo de Bombeiros foi acionado pela mãe do bebê, que, segundo o atendente, estava bem transtornada, assim como o pai da criança.

A Polícia Civil informou que não teve registro do caso e que a perícia não foi acionada, já que o bebê foi levado até o hospital e de lá seguiu para o departamento de verificação de óbito, em Vitória, na Capital do Estado. Só após a conclusão deste serviço, poderá ser tomadas possíveis medidas de investigação.