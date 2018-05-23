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Descaso

Bebê é esquecido por horas dentro de ônibus escolar no ES

A mãe só soube do caso porque foi à escola levar um agasalho para a criança, mas, chegando lá, foi informada de que o filho não foi para a aula

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 21:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2018 às 21:04
O menino deveria ter sido deixado na Escola Jocelina Nogueira Crédito: Divulgação | Escola Jocelina Nogueira
Uma criança de apenas dois anos e dois meses foi esquecida por quase quatro horas dentro de um ônibus que faz o transporte escolar na tarde desta segunda-feira (21) em Anchieta, Litoral Sul. A mãe descobriu que o menino não havia entrado na escola quando foi levar um agasalho para ele na unidade de ensino. A polícia investiga o caso.
O funcionário público Michel Pintor da Silva, 28 anos, contou que  a esposa entregou o menino para a cuidadora do ônibus por volta de 12h15 no bairro Justiça II, onde a família reside. Ele deveria ter sido deixado na Escola Municipal Jocelina Nogueira, no bairro Alvorada.
Como o tempo esfriou, a minha esposa foi deixar um casaco na escola para ele, mas lá foi informada pela professora que o nosso filho não tinha ido à aula. Passaram as piores coisas na nossa cabeça e começamos a procurá-lo. Fomos na garagem e eles tinham acabado de tirar nosso filho de dentro do ônibus. Disseram que ele estava dormindo, contou.
A mãe do menino, a dona de casa Jenepher da Matta Rosa, disse que ele estava muito abalado quando foi encontrado. Quando cheguei, eles tinham acabado de tirá-lo de dentro do ônibus. Ele estava preso no cinto de segurança, sujo de urina, com fome, com sede e não sabia ao certo o que estava acontecendo, desabafou.
A família procurou a Polícia Civil que vai ouvir as partes envolvidas para apurar as responsabilidades.
OUTRO LADO
Por meio de nota, a Prefeitura de Anchieta informou que a empresa contratada para prestar o serviço de transporte escolar é a responsável por manter dentro de cada coletivo uma cuidadora para acompanhar e prestar todo tipo de apoio às crianças. E ainda que diante do fato ocorrido a empresa foi imediatamente acionada e será alvo de um processo administrativo por parte da Prefeitura. E ainda garantiu que a Secretaria de Educação está dando apoio à família.

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