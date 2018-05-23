Bebê é esquecido por horas dentro de ônibus escolar no ES

O menino deveria ter sido deixado na Escola Jocelina Nogueira Crédito: Divulgação | Escola Jocelina Nogueira

Uma criança de apenas dois anos e dois meses foi esquecida por quase quatro horas dentro de um ônibus que faz o transporte escolar na tarde desta segunda-feira (21) em Anchieta, Litoral Sul. A mãe descobriu que o menino não havia entrado na escola quando foi levar um agasalho para ele na unidade de ensino. A polícia investiga o caso.

O funcionário público Michel Pintor da Silva, 28 anos, contou que a esposa entregou o menino para a cuidadora do ônibus por volta de 12h15 no bairro Justiça II, onde a família reside. Ele deveria ter sido deixado na Escola Municipal Jocelina Nogueira, no bairro Alvorada.

Como o tempo esfriou, a minha esposa foi deixar um casaco na escola para ele, mas lá foi informada pela professora que o nosso filho não tinha ido à aula. Passaram as piores coisas na nossa cabeça e começamos a procurá-lo. Fomos na garagem e eles tinham acabado de tirar nosso filho de dentro do ônibus. Disseram que ele estava dormindo, contou.

A mãe do menino, a dona de casa Jenepher da Matta Rosa, disse que ele estava muito abalado quando foi encontrado. Quando cheguei, eles tinham acabado de tirá-lo de dentro do ônibus. Ele estava preso no cinto de segurança, sujo de urina, com fome, com sede e não sabia ao certo o que estava acontecendo, desabafou.

A família procurou a Polícia Civil que vai ouvir as partes envolvidas para apurar as responsabilidades.

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