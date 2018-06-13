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Fatalidade

Bebê cai de cama e morre em Cachoeiro de Itapemirim

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mãe da criança ligou para a emergência por volta das 4h

Publicado em 13 de Junho de 2018 às 19:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2018 às 19:32
Fachada do Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Beatriz Caliman
Uma recém-nascida de 18 dias morreu após cair da cama na madrugada desta quarta-feira (13), no bairro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado. A mãe dormia no momento do acidente e a polícia vai investigar o caso.
> Corpo de bebê é jogado em quintal de casa no ES
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mãe da criança ligou para a emergência por volta das 4h informando que a filha havia caído da cama e estaria gelada no chão. A menina chegou a ser socorrida para o Hospital Infantil São Francisco de Assis (Hifa), mas morreu a caminho da unidade hospitalar.
O corpo foi encaminhado para o Serviço de Verificação de Óbito, em Vitória. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (DIPO). A mãe do bebê deve ser ouvida nos próximos dias.
 

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