Bandidos roubam caminhão com carga avaliada em R$ 400 mil no ES

Uma motorista viveu momentos de terror na noite desta quinta-feira (25). Ela transportava um contêiner com uma carga avaliada em mais de R$ 400 mil de um frigorífico capixaba, quando foi roubada, em Iconha, Sul do Estado. A carne bovina resfriada seguiria para o Porto Caju, no Rio de Janeiro, onde seria exportada para o Líbano, no Oriente Médio. A vítima ficou quase seis horas nas mãos dos bandidos.
A motorista contou para a Polícia Civil que fez o carregamento dos produtos na sede da empresa em Colatina, no Norte do Espírito Santo, e que, por volta das 22h, estacionou o caminhão para tomar um banho e tomar café, em um local não informado. Ao retornar, ela teria percebido que uma carreta estava estacionada ao lado do seu caminhão e um veículo atrás.
Ela ainda disse que, ao abrir a porta do seu caminhão, o outro motorista ligou a carreta, saíram três homens que estavam embaixo do veículo e anunciaram o assalto. Eles entraram com ela no caminhão e disseram que queriam somente a carga. O rosto dela foi coberto com uma toalha e os bandidos teriam seguido sentido Cachoeiro de Itapemirim.
A vítima também contou para a PC que, depois de Iconha, os bandidos trocaram de carro e o motorista da carreta seguiu em frente, mas ela não soube informar para onde. Eles rodaram mais de duas horas e teriam ficado estacionados na BR 101 aguardando os comparsas ligarem. Ela foi deixada próximo a um restaurante perto da BR 101 em Rio Novo do Sul às 4h da madrugada desta sexta-feira (26).
INVESTIGAÇÃO
Por meio de nota a Polícia Civil informou que até o momento, não houve detidos e que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Crimes Contra os Transpores de Cargas. Outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.
Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br.