Bandidos roubam caminhão com carga avaliada em R$ 400 mil no ES

A carga roubada é similar a esta Crédito: Divulgação

Uma motorista viveu momentos de terror na noite desta quinta-feira (25). Ela transportava um contêiner com uma carga avaliada em mais de R$ 400 mil de um frigorífico capixaba, quando foi roubada, em Iconha, Sul do Estado. A carne bovina resfriada seguiria para o Porto Caju, no Rio de Janeiro, onde seria exportada para o Líbano, no Oriente Médio. A vítima ficou quase seis horas nas mãos dos bandidos.

A motorista contou para a Polícia Civil que fez o carregamento dos produtos na sede da empresa em Colatina, no Norte do Espírito Santo, e que, por volta das 22h, estacionou o caminhão para tomar um banho e tomar café, em um local não informado. Ao retornar, ela teria percebido que uma carreta estava estacionada ao lado do seu caminhão e um veículo atrás.

Ela ainda disse que, ao abrir a porta do seu caminhão, o outro motorista ligou a carreta, saíram três homens que estavam embaixo do veículo e anunciaram o assalto. Eles entraram com ela no caminhão e disseram que queriam somente a carga. O rosto dela foi coberto com uma toalha e os bandidos teriam seguido sentido Cachoeiro de Itapemirim.

A vítima também contou para a PC que, depois de Iconha, os bandidos trocaram de carro e o motorista da carreta seguiu em frente, mas ela não soube informar para onde. Eles rodaram mais de duas horas e teriam ficado estacionados na BR 101 aguardando os comparsas ligarem. Ela foi deixada próximo a um restaurante perto da BR 101 em Rio Novo do Sul às 4h da madrugada desta sexta-feira (26).

INVESTIGAÇÃO

Por meio de nota a Polícia Civil informou que até o momento, não houve detidos e que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Crimes Contra os Transpores de Cargas. Outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.