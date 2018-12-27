Bandidos prendem vítimas de assalto em câmara fria de caminhão no ES

Vítimas são trancadas dentro de câmara frigorífica durante assalto no ES Crédito: Divulgação - Polícia Militar do Rio de Janeiro

Dois criminosos que roubaram um caminhão que transportava carnes mantiveram o motorista e o ajudante presos na câmara frigorífica por quatro horas. O roubo aconteceu na BR 101 , em Presidente Kennedy , Litoral Sul do ES, na manhã desta quinta-feira (27). A dupla foi presa no Rio de Janeiro. Outro veículo que estaria dando cobertura para os bandidos foi apreendido.

De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social do Espírito Santo (Ciodes) recebeu uma ligação do motorista do caminhão informando que o veículo havia sido roubado às 6 horas, na BR 101, na altura de Presidente Kennedy, e que o mesmo estaria preso com um auxiliar dentro da câmara fria.

Os policiais capixabas teriam entrado em contato com a PM de Macaé, no Norte do Rio de Janeiro, informando as coordenadas da possível localização do veículo, com base nos dados de GPS do telefone da vítima. A partir daí foi organizado um cerco com sete viaturas nos locais por onde provavelmente o veículo roubado poderia passar.

O caminhão foi interceptado por volta das 10h10 no bairro Barreto, próximo ao Centro de Convenções de Macaé. Os dois reféns foram libertados e a carga de carne e frios recuperada. Outra equipe que participava do cerco conseguiu localizar no centro de Macaé, próximo à prefeitura, um veículo que provavelmente estava sendo utilizado por outros criminosos da quadrilha na ação, sendo encontrado no seu interior o rastreador que fora retirado do caminhão.