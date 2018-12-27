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Violência

Bandidos prendem vítimas de assalto em câmara fria de caminhão no ES

Crime ocorreu em Presidente Kennedy, Litoral Sul do Estado; dupla foi presa já no Rio de Janeiro

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 20:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2018 às 20:16
Vítimas são trancadas dentro de câmara frigorífica durante assalto no ES Crédito: Divulgação - Polícia Militar do Rio de Janeiro
Dois criminosos que roubaram um caminhão que transportava carnes mantiveram o motorista e o ajudante presos na câmara frigorífica por quatro horas. O roubo aconteceu na BR 101, em Presidente Kennedy, Litoral Sul do ES, na manhã desta quinta-feira (27). A dupla foi presa no Rio de Janeiro. Outro veículo que estaria dando cobertura para os bandidos foi apreendido. 
De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social do Espírito Santo (Ciodes) recebeu uma ligação do motorista do caminhão informando que o veículo havia sido roubado às 6 horas, na BR 101, na altura de Presidente Kennedy, e que o mesmo estaria preso com um auxiliar dentro da câmara fria.
Os policiais capixabas teriam entrado em contato com a PM de Macaé, no Norte do Rio de Janeiro, informando as coordenadas da possível localização do veículo, com base nos dados de GPS do telefone da vítima. A partir daí foi organizado um cerco com sete viaturas nos locais por onde provavelmente o veículo roubado poderia passar.
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O caminhão foi interceptado por volta das 10h10 no bairro Barreto, próximo ao Centro de Convenções de Macaé. Os dois reféns foram libertados e a carga de carne e frios recuperada. Outra equipe que participava do cerco conseguiu localizar no centro de Macaé, próximo à prefeitura, um veículo que provavelmente estava sendo utilizado por outros criminosos da quadrilha na ação, sendo encontrado no seu interior o rastreador que fora retirado do caminhão.
Os dois criminosos foram presos e encaminhados para a delegacia.

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