Assaltantes fingem pedir trabalho e fazem família refém no Sul do ES

Carro foi encontrado 20 km do local em que família mora Crédito: Divulgação

Uma família foi feita refém por cerca de uma hora, na manhã desta quinta-feira (27), após ser abordada por três homens que simularam estar em busca de serviço na plantação de banana. O caso aconteceu no Sul do Espírito Santo , entre os municípios de Vargem Alta Itapemirim . Os criminosos roubaram carro, carne, dinheiro e objetos de valor. Na fuga, o carro levado durante o sequestro capotou e dois suspeitos foram presos.

Tudo aconteceu na comunidade rural conhecida como Barroso, na estrada que liga Itapemirim a Vargem Alta. Segundo a Polícia Militar, o terceiro homem, que também estava no carro, fugiu para dentro de uma mata e até o momento não foi localizado.

Uma das vítimas que ficou sob a mira da arma de um dos bandidos é Weverton Cardoso Mengali. Ele, o pai e a mãe foram surpreendidos enquanto tomavam café da manhã. Como de costume, estava com meus pais tomando café quando uma mulher e dois homens se aproximaram chamando meu pai, pedindo serviço na plantação de banana. Em seguida, um deles anunciou o assalto e ficamos deitados no chão por mais de uma hora, conta a vítima.

Além da arma sob a cabeça do pai de Weverton, um dos bandidos pegou um facão e também ameaçou a família. Enquanto isso, toda a casa foi revirada. Foram roubados objetos como home theater, perfumes que eram vendidos pela mulher, aparelhos de internet, celulares e uma quantia em dinheiro.

A vítima contou ainda que os bandidos trancaram a família dentro de um quarto, mas, momentos depois chamaram Weverton. Ele foi obrigado a ligar seu carro, um Volkswagen Saveiro, e ainda a manobrar o veículo para que os bandidos fugissem.

Depois que eles fugiram, peguei outro carro e fui pedir socorro no quartel da PM em Cachoeiro. Encontrei o carro tombado a uns 20 km, na localidade de Sapucaia, com algumas coisas roubadas. O celular, dinheiro e relógio não encontrei. Até carne levaram, conta a vítima.