Pedra se desprende de morro e atinge casa em Vargem Alta, no ES

Um pedaço de uma pedra se desprendeu do alto de um morro e caiu na manhã deste sábado (22) na comunidade de Santo Antônio em Vargem Alta, Região Serrana do Estado. De acordo com a Defesa Civil, a pedra atingiu a varanda e um cômodo de uma casa.
O local, segundo o órgão, estava interditado pelo risco de deslizamento de pedras desde o dia 28 do mês de janeiro, durante as fortes chuvas que atingiram o município. Na época, geólogos da Defesa Civil interditaram cinco residências.
A casa que foi atingida hoje era uma delas. Não havia ninguém dentro de residência na hora do acidente. A prefeitura fará uma intervenção para conter outras pedras que podem cair.