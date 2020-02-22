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Pedra se desprende de morro e atinge casa em Vargem Alta, no ES

De acordo com a Defesa Civil, a pedra atingiu a varanda e um cômodo da residência

Publicado em 22 de Fevereiro de 2020 às 18:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2020 às 18:00
Pedra atingiu a varanda e um cômodo de uma casa Crédito: Internauta
Um pedaço de uma pedra se desprendeu do alto de um morro e caiu na manhã deste sábado (22) na comunidade de Santo Antônio em Vargem Alta, Região Serrana do Estado. De acordo com a Defesa Civil, a pedra atingiu a varanda e um cômodo de uma casa.

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Por sorte, não havia moradores no momento do acidente Crédito: Internauta
O local, segundo o órgão, estava interditado pelo risco de deslizamento de pedras desde o dia 28 do mês de janeiro, durante as fortes chuvas que atingiram o município. Na época, geólogos da Defesa Civil interditaram cinco residências.
Pedra se desprendeu de morro  Crédito: Internauta
A casa que foi atingida hoje era uma delas. Não havia ninguém dentro de residência na hora do acidente. A prefeitura fará uma intervenção para conter outras pedras que podem cair.

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