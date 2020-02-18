Chuva no ES:1,2 mil moradores de Vargem Alta ainda estão fora de casa

Tragédia destruiu casas, pontes e estradas Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul

Um mês após as fortes chuvas que castigaram Vargem Alta , na Região Serrana do Estado, mais de 1,2 mil pessoas ainda não voltaram para casa. A tragédia destruiu casas, pontes, estradas e vários imóveis da Prefeitura. O município ainda trabalha para solucionar os danos causados.

Vargem Alta foi afetada por fortes chuvas nos dias 04, 17 e 25 de janeiro. Em Morro do Sal, uma das localidades mais atingidas pela tempestade, o cenário ainda é devastador. Por lá, 366 ainda estão fora de casa e abrigadas em residências de amigos e parentes. A auxiliar de serviços gerais Jociele Texeira, é uma das pessoas que estão nessa situação. Ela contou que não tem dinheiro para reformar o imóvel que foi interditado e nem tem condições de pagar aluguel. Meu maior desejo é voltar para casa, pois não dá pra morar de aluguel. Estamos ajeitando para voltar para cá, contou a moradora.

Auxiliar de serviços gerais, Jociele Texeira Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul

Há casas que ainda acumulam terra nos cômodos. A residência do motorista Santiago Gomes também permanece sem condições de moradia. A água atingiu quase o teto do imóvel. Agora, no momento, está interditada, mas ainda terá uma segunda vistoria, disse o morador na esperança de voltar para a casa logo.

ASSISTÊNCIA

Nesta segunda-feira (17), a Prefeitura de Vargem Alta informou que começou um cronograma para o atendimento e entrega de cestas básicas. Esta agenda seguirá a data estipulada e não foi divulgada antes, segundo o município, por conta das dificuldades de transporte. A administração municipal afirma que perdeu todos os veículos na enchente. Situação que dificultou a locomoção até as áreas afetadas para entrega dos donativos e atendimentos sociais.

Segundo a Prefeitura 1.160 famílias atingidas pela chuva foram atendidas pela Secretaria de Assistência da cidade.