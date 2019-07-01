Home
>
Região Sul
>
Após 20 dias, dono de carreta que matou família no ES segue foragido

Após 20 dias, dono de carreta que matou família no ES segue foragido

"Estou aguardando o laudo que devo ter acesso na quinta-feira (04), mas ainda não tenho previsão", disse o advogado Hocilon Rios.