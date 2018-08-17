Apaixonados por Fusca se reúnem neste final de semana em Guaçuí

Mesmo após 22 anos do fim da produção no país, o carro mais popular ainda é cultuado. Estamos falando do Fusca, modelo que para alguns é um meio de transporte, mas para outros é um elemento que faz parte de sua própria história. Tanto que, no Sul do Estado, em Guaçuí , adoradores do ícone do universo quatro rodas se unem em um clube para compartilhar experiências, planos e sonhos.

Fusca é um caso de amor antigo. Atire a primeira pedra quem nunca andou em um. Em 1950, algumas dezenas desembarcaram no Brasil, importadas da Alemanha. Porém, anos depois, o modelo começou a ser produzido nacionalmente e se tornou um dos carros mais populares e queridos do país. Para os amantes, oé um caso de amor antigo. Atire a primeira pedra quem nunca andou em um. Em 1950, algumas dezenas desembarcaram no Brasil, importadas da Alemanha. Porém, anos depois, o modelo começou a ser produzido nacionalmente e se tornou um dos carros mais populares e queridos do país.

No Espírito Santo, são 53.220 "besouros" registrados, segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran). Destes, 48 tem placa diferenciada - indicando que o carro é item de coleção.

Morador de Guaçuí, no Caparaó, Fabrício Gonçalvez é um destes apaixonados. O primeiro carro dele foi o mesmo do pai. A versão de 1974, motor 1500, foi adquirida já com 10 anos de uso. Mas, em 96, acabou sendo vendido para uma tia. Fabrício, ainda um garoto, fez a tia prometer que, se o carro fosse vendido, seria dele.

Em 2009, minha tia queria um carro mais novo e ela me disse que ia vender o Fusca para inteirar o dinheiro. Me disse que tinha achado um bom dinheiro nele, mas que primeiro ela ia me oferecer. Naquela época, eu não tinha condições. Como ela sabia que eu queria muito o carro, ela me vendeu ele mais barato, dividiu pra mim na promissória, conta Fabrício.

Cássio Ataíde Barbosa Crédito: Arquivo pessoal

Assim como ele, outra dezena de amantes do modelo alemão atravessam gerações com o mesmo sentimento pelo veículo. Cássio Ataíde Barbosa, 31 anos, herdou o carro do pai, que faleceu há 10 anos. O Fusca, ano 71, não é o único carro de sua garagem, mas é o xodó da família. Para homenagear e deixar o carro com a cara do velho pai, que era mecânico de automóveis, foram gastos mais de R$ 8 mil.

Ele é o xodó por ser também uma recordação do meu pai, que sempre foi apaixonado por Fusca. Ele era mecânico e sua especialidade era nesses tipos de veículos mais antigos. Então, resolvemos restaurar o carro e deixar do jeito e estilo que ele gosta, com rodas de Brasília e deixar essa lembrança dele, conta Cássio.

E há quem já perdeu várias oportunidades de trocar o antigo, por um popular. Depois de uma grande reforma, o Fusca do Maicon Filetti chamou a atenção, mas nem sempre foi assim. Meu pai comprou o carro em 1979. Era para passeio e trabalho. Depois, tentou vender três vezes, mas acabou sendo devolvido. Estava acabado, conta.

O Fusca ano 70 foi reformado. Ganhou nova caixa de marchas, suspensão e injeção eletrônica moderna. Tudo feito pela fábrica para manter a originalidade do carro. É apaixonante. A gente diz que é "fuscoterapia", faz bem para gente. A vontade é ter uma coleção, diz o proprietário.

Maicon Filetti Crédito: Arquivo pessoal

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