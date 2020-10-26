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Após chuvas de janeiro

Alfredo Chaves promete entregar nova ponte em fevereiro de 2021

Estrutura, que é a principal ponte do município, foi destruída pela tempestade que atingiu a cidade no dia 17 de janeiro. Devido às fortes chuvas de janeiro, 55 pontes no interior do Espírito Santo ficaram destruídas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 09:47

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 09:47

Estrutura foi destruída após fortes chuvas em janeiro
Ponte é reconstruída em Alfredo Chaves Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
A principal ponte de Alfredo Chaves, que foi destruída pela tempestade que atingiu o município no dia 17 de janeiro, segue sendo reconstruída. A chuva devastou a estrutura, que foi levada pela correnteza. A previsão, segundo informou a prefeitura para a TV Gazeta, é de entregar as obras em fevereiro de 2021.
Devido às fortes chuvas de janeiro, 55 pontes no interior do Espírito Santo ficaram destruídas. Alfredo Chaves, no Sul do Estado, foi um dos municípios mais atingidos.

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A cidade teve 90% de sua área total afetada pelas chuvas e vários moradores chegaram a ficar isolados devido à destruição de pontes e ruas do município. Mais de 15 comunidades de Alfredo Chaves ficaram isoladas. Moradores de uma dessas comunidades, de Quarto Território, chegaram a construir duas pontes com recursos próprios para conseguir se deslocar para outras regiões da cidade. Em janeiro, a prefeitura contabilizou pelo menos 17 pontes destruídas ou danificadas.
Em todo o Estado, mais de dez pessoas morreram em decorrência das tempestades que atingiram principalmente as regiões Sul e Serrana do Espírito Santo. Além de Alfredo Chaves, os municípios mais atingidos foram Iconha, Rio Novo do Sul e Vargem Alta.

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