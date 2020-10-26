Alfredo Chaves promete entregar nova ponte em fevereiro de 2021

A principal ponte de Alfredo Chaves, que foi destruída pela tempestade que atingiu o município no dia 17 de janeiro, segue sendo reconstruída. A chuva devastou a estrutura, que foi levada pela correnteza. A previsão, segundo informou a prefeitura para a TV Gazeta, é de entregar as obras em fevereiro de 2021.
Devido às fortes chuvas de janeiro, 55 pontes no interior do Espírito Santo ficaram destruídas. Alfredo Chaves, no Sul do Estado, foi um dos municípios mais atingidos.
DESASTRE EM JANEIRO
A cidade teve 90% de sua área total afetada pelas chuvas e vários moradores chegaram a ficar isolados devido à destruição de pontes e ruas do município. Mais de 15 comunidades de Alfredo Chaves ficaram isoladas. Moradores de uma dessas comunidades, de Quarto Território, chegaram a construir duas pontes com recursos próprios para conseguir se deslocar para outras regiões da cidade. Em janeiro, a prefeitura contabilizou pelo menos 17 pontes destruídas ou danificadas.
Em todo o Estado, mais de dez pessoas morreram em decorrência das tempestades que atingiram principalmente as regiões Sul e Serrana do Espírito Santo. Além de Alfredo Chaves, os municípios mais atingidos foram Iconha, Rio Novo do Sul e Vargem Alta.