Home
>
Região Sul
>
Acidente envolvendo duas motos e um carro deixa um morto em Atílio Vivacqua

Acidente envolvendo duas motos e um carro deixa um morto em Atílio Vivacqua

O impacto da batida foi tão forte que o motociclista Júlio Matielo Cansi, 37 anos, morreu na hora