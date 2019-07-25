Colisão

Acidente entre picape e carreta mata uma pessoa na BR 482, em Alegre

As policias Militar, Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros estão no local para atendimento e sinalização do trânsito

Publicado em 25 de julho de 2019 às 16:13 - Atualizado há 6 anos

Uma pessoa morreu em um acidente envolvendo uma picape e uma carreta na BR 482, próximo a Celina, no município de Alegre, no Sul do Estado, na manhã desta quinta-feira (25).

As policias Militar, Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros estão no local para atendimento e sinalização do trânsito. A causa do acidente ainda não foi divulgada.

