Acidente entre picape e carreta mata uma pessoa na BR 482, em Alegre

Publicado em 25 de julho de 2019 às 16:13
- Atualizado há 6 anos
Uma pessoa morreu em um acidente envolvendo uma picape e uma carreta na BR 482, próximo a Celina, no município de Alegre, no Sul do Estado, na manhã desta quinta-feira (25).
As policias Militar, Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros estão no local para atendimento e sinalização do trânsito. A causa do acidente ainda não foi divulgada.
