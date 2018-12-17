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Colisão

Acidente entre moto e ônibus mata homem em Itapemirim

O impacto foi tão forte que a motocicleta ficou agarrada na lataria do ônibus

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 13:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2018 às 13:52
Um motociclista de 43 anos morreu após o veículo em que estava bater de frente com um ônibus na noite deste domingo (16), na localidade de Campo Acima, em Itapemirim. O impacto foi tão forte que a motocicleta ficou agarrada na lataria do ônibus.
De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 23h. O motorista contou que o ônibus seguia de Campo Acima para Vila de Itapemirim quando foi surpreendido pela motocicleta, que teria invadido a contramão. A moto era conduzida por Adenilson Santos de Souza, que morreu no local do acidente.
> Atropelamento deixa três feridos em frente ao Palácio Anchieta
A PM não soube informar se o ônibus estava com passageiros no momento do acidente. O motorista fez o teste do bafômetro que constatou que ele não ingeriu bebida alcoólica.
O corpo de Adenilson foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.
Motociclista morre após moto e ônibus baterem em Itapemirim

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