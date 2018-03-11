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Sul do ES

Acidente entre carro e carreta mata duas pessoas na BR 101, em Anchieta

A colisão aconteceu no km 359, próximo a uma das bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da Eco101, concessionária que administra a via

Publicado em 11 de Março de 2018 às 20:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2018 às 20:45
Duas jovens, de 18 e 25 anos, morreram na tarde deste domingo (11) em um acidente envolvendo um Ford Fusion e uma carreta, na BR 101, em Anchieta, no Litoral Sul do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 359, próximo a uma das bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da Eco101, concessionária que administra a via.
De acordo com a PRF, o Ford Fusion, placas PPH 7539, de Vila Velha, seguia no sentido Rio/Vitória quando o motorista, 36 anos, perdeu o controle do carro, rodou na pista, invadiu a contramão e colidiu com a carreta, que seguia em sentido oposto. Chovia forte na hora do acidente.
TESTEMUNHA PRESENCIOU ACIDENTE
Presenciei o acidente. O carro rodou na pista e um caminhão que vinha na outra mão o pegou em cheio e jogou para fora da pista, disse Amanda Wencioneck.
MOTORISTA SOCORRIDO
O motorista da carreta-baú não conseguiu evitar o choque. Ele não se feriu. Segundo o motorista Pedro Lourencini, que também estava no local do acidente, com o forte impacto no lado do carona, partes do carro ficaram espalhadas pela rodovia. O carro foi parar a uns 20 metros da pista. Duas mulheres morreram no local e o motorista foi socorrido por ambulância da Eco101 para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, contou.
Segundo a PRF, houve retenção no tráfego, pois o trânsito segue fluindo por desvio no local. Após perícia, os corpos foram encaminhados ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
IDENTIFICAÇÃO
A PRF informou apenas as iniciais das vítimas
Vítima 1:  N. P. DE A.  - 18 anos - passageira - óbito no local
Vítima 2: B. G. P. DE A. - 25 anos - passageira - óbito no local
Vítima 3: R. P. - 36 anos - motorista - lesões graves - encaminhado para a Santa Casa de Cachoeiro

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