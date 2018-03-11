Acidente entre carro e carreta mata duas pessoas na BR 101, em Anchieta

Duas jovens, de 18 e 25 anos, morreram na tarde deste domingo (11) em um acidente envolvendo um Ford Fusion e uma carreta, na BR 101, em Anchieta, no Litoral Sul do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 359, próximo a uma das bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da Eco101, concessionária que administra a via.

De acordo com a PRF, o Ford Fusion, placas PPH 7539, de Vila Velha, seguia no sentido Rio/Vitória quando o motorista, 36 anos, perdeu o controle do carro, rodou na pista, invadiu a contramão e colidiu com a carreta, que seguia em sentido oposto. Chovia forte na hora do acidente.

TESTEMUNHA PRESENCIOU ACIDENTE

Presenciei o acidente. O carro rodou na pista e um caminhão que vinha na outra mão o pegou em cheio e jogou para fora da pista, disse Amanda Wencioneck.

MOTORISTA SOCORRIDO

O motorista da carreta-baú não conseguiu evitar o choque. Ele não se feriu. Segundo o motorista Pedro Lourencini, que também estava no local do acidente, com o forte impacto no lado do carona, partes do carro ficaram espalhadas pela rodovia. O carro foi parar a uns 20 metros da pista. Duas mulheres morreram no local e o motorista foi socorrido por ambulância da Eco101 para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, contou.

Segundo a PRF, houve retenção no tráfego, pois o trânsito segue fluindo por desvio no local. Após perícia, os corpos foram encaminhados ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

IDENTIFICAÇÃO

A PRF informou apenas as iniciais das vítimas

Vítima 1: N. P. DE A. - 18 anos - passageira - óbito no local

Vítima 2: B. G. P. DE A. - 25 anos - passageira - óbito no local