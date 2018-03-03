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Em Marataízes

Acidente em Marataízes: motorista estava bêbado e com a CNH cassada

Motorista atingiu uma motocicleta; o piloto morreu na hora

Publicado em 03 de Março de 2018 às 18:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2018 às 18:16
Crédito: Internauta Rafael Leal
O motorista envolvido em um acidente com morte na manhã deste sábado em Marataízes, na região Sul do Espírito Santo, estava embriagado e com a Carteira Nacional de Habilitação cassada. Ele se negou a fazer o teste de bafômetro, mas apresentava sinais de embriaguez. A informação é da Polícia Militar.
O acidente aconteceu por volta das 7 horas, quando o motorista do Corsa  que não teve o nome divulgado  seguia da Rua Pedro Coimbra para entrar na ES 060, a Rodovia do Sol. Segundo a Polícia Militar, ele não teria prestado atenção no fluxo de veículos e atingiu a motocicleta onde estavam Luiz Carlos Paz Ventura, de 43 anos, e um jovem, de 21 anos.
> Veja mais matérias sobre Acidentes
Luiz morreu no local do acidente. Já o motorista do Corsa e o carona da motocicleta foram socorridos e levados para o Hospital Evangélico de Itapemirim. O acusado de provocar o acidente ainda não foi ouvido pela polícia porque permanece internado, mas segue sob escolta.
 

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