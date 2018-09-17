Acidente deixa três feridos na BR 101, em Rio Novo do Sul

Capim Angola, em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado, por volta das 6h30 desta segunda-feira (17). Três pessoas ficaram feridas devido a uma colisão no quilômetro 386 da BR 101, em, em Rio Novo do Sul, nodo, por volta das 6h30 desta segunda-feira (17).

O acidente envolveu uma viatura da Polícia Militar (PM) e dois veículos de passeio, um Fiat Palio e um Uno. De acordo com a Eco 101, concessionária responsável pela via, as vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim. Não há informações sobre o estado de saúde e nem identificação dos feridos.

Passageiro do Fiat Palio, o pastor Ailson de Oliveira, conta que ele e os outros ocupantes do carro seguiam sentido Vitória para uma reunião de pastores, quando se depararam com a viatura, já na curva. O carro policial, para ele, foi o causador da batida.

A gente se deparou com a viatura desgovernada, que colidiu com um Fiat Uno, que tava na frente e jogou o Fiat em cima do meu automóvel. A viatura vinha em alta velocidade e ultrapassando neste local tão perigoso. Não tivemos como fazer nada, a não ser deixar acontecer o que aconteceu. Por Deus estamos aqui para contar esta história, revela o pastor.

Eco 101 também informou que para o atendimento da ocorrência foram acionadas ambulâncias, viatura de inspeção e guincho. Além de uma equipe da PRF para apoio. também informou que para o atendimento da ocorrência foram acionadas ambulâncias, viatura de inspeção e guincho. Além de uma equipe da PRF para apoio.

No momento do acidente, a via ficou totalmente interditada para o atendimento da ocorrência, mas segundo a Eco 101, não houve registro de lentidão no local. Por volta de 10h15 a pista foi totalmente liberada, mas um engarrafamento de 10 km se formou nos dois sentidos da pista.

POLÍCIA MILITAR

Questionada sobre as causas do acidente, a Polícia Militar não divulgou informações sobre a dinâmica do acidente. Um procedimento padrão de ocorrência de trânsito será aberto para apurar as responsabilidades. O estado de saúde do militar também não foi divulgado.



