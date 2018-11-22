Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Perto de ribanceira

Acidente com ônibus interestadual deixa feridos no Caparaó

O coletivo, que fazia a linha Iúna x Rio de Janeiro, saiu da pista e, por pouco, não caiu em uma ribanceira

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 14:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 14:39
Duas pessoas ficam feridas após acidente com ônibus no Caparaó Crédito: Foto Internauta - Jane Tomais
Duas pessoas ficaram feridas após um acidente com um ônibus da Viação Itapemirim na noite desta quarta-feira (21) na Rodovia ES 185, na localidade de Trindade, em Iúna, na região do Caparaó. 
O veículo fazia a linha Iúna x Rio de Janeiro. De acordo com testemunhas, o motorista não conseguiu fazer a curva e parte do ônibus ficou pendurado e, por pouco, não caiu em uma ribanceira. O acidente ocorreu 20 minutos após o coletivo ter saído da rodoviária.
Por meio de nota, a assessoria de comunicação da Viação Itapemirim informou que no veículo havia 11 passageiros. Apenas o motorista e uma mulher precisam ser atendidos no hospital de Ibitirama. O condutor estava sentindo dor lombar e a mulher teria ficado muito nervosa. Os dois foram medicados e liberados. Os outros passageiros seguiram a viagem em outro ônibus.
As causas do acidente serão apuradas pela empresa e pela Polícia Civil. O veículo foi retirado do local na manhã desta quinta-feira (22).
Acidente com ônibus interestadual deixa feridos no Caparaó
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Infância perdida: quando a tecnologia compromete o futuro
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Editais e Avisos - 21/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados