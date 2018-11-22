Acidente com ônibus interestadual deixa feridos no Caparaó

Duas pessoas ficam feridas após acidente com ônibus no Caparaó Crédito: Foto Internauta - Jane Tomais

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente com um ônibus da Viação Itapemirim na noite desta quarta-feira (21) na Rodovia ES 185, na localidade de Trindade, em Iúna , na região do Caparaó.

O veículo fazia a linha Iúna x Rio de Janeiro. De acordo com testemunhas, o motorista não conseguiu fazer a curva e parte do ônibus ficou pendurado e, por pouco, não caiu em uma ribanceira. O acidente ocorreu 20 minutos após o coletivo ter saído da rodoviária.

Por meio de nota, a assessoria de comunicação da Viação Itapemirim informou que no veículo havia 11 passageiros. Apenas o motorista e uma mulher precisam ser atendidos no hospital de Ibitirama. O condutor estava sentindo dor lombar e a mulher teria ficado muito nervosa. Os dois foram medicados e liberados. Os outros passageiros seguiram a viagem em outro ônibus.

As causas do acidente serão apuradas pela empresa e pela Polícia Civil. O veículo foi retirado do local na manhã desta quinta-feira (22).

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