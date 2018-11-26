ES 181

Acidente com mortes em Alegre: três alunas continuam internadas

Entre elas está a jovem que precisou ter o braço amputado

Publicado em 26 de Novembro de 2018 às 16:07

Redação de A Gazeta

Ônibus com alunos tomba em Alegre; duas alunas morreram e 28 pessoas ficaram feridas Crédito: Matheus Brum | TV Gazeta Sul
Das 28 pessoas feridas na tragédia em Alegre, quando um ônibus que transportava alunos capotou na ES 181, três permanecem internadas, entre elas um estudante que precisou amputar o braço. O acidente ocorreu na última quinta-feira (22). Duas alunas morreram. 
> Jovem é preso ao tentar extorquir vítima de tragédia em Alegre
A jovem de 18 anos, que teve o braço amputado, segue no Hospital de Alegre. Outras duas alunas, de 22 e 28 anos, estão internadas na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde das três é considerado estável.
A CAMINHO DAS AULAS
À esquerda, Joilma com o marido; à direita, Thereza Crédito: Reprodução
No ônibus estavam 28 alunos que seguiam de Muniz Freire para estudar em instituições de ensino de Alegre: a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre (Fafia) e o campus de Alegre da Universidade Federal do Espírito Santo. Morreram Tereza Fasta da Silva Neta, 20 anos, que estudava História, e Joilma Couto Cazzador, 40 anos, que cursava Psicologia.
> Perto de se formar, aluno não quer voltar às aulas após tragédia

