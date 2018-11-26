Acidente com mortes em Alegre: três alunas continuam internadas

Das 28 pessoas feridas na tragédia em Alegre, quando um ônibus que transportava alunos capotou na ES 181, três permanecem internadas, entre elas um estudante que precisou amputar o braço. O acidente ocorreu na última quinta-feira (22). Duas alunas morreram.
A jovem de 18 anos, que teve o braço amputado, segue no Hospital de Alegre. Outras duas alunas, de 22 e 28 anos, estão internadas na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde das três é considerado estável.
A CAMINHO DAS AULAS
No ônibus estavam 28 alunos que seguiam de Muniz Freire para estudar em instituições de ensino de Alegre: a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre (Fafia) e o campus de Alegre da Universidade Federal do Espírito Santo. Morreram Tereza Fasta da Silva Neta, 20 anos, que estudava História, e Joilma Couto Cazzador, 40 anos, que cursava Psicologia.