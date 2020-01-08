Acidente com carro e moto deixa dois feridos na BR 262, em Venda Nova

De acordo com o condutor da motocicleta, eles estavam subindo o viaduto quando o Gol invadiu parte da contramão, atingindo a motocicleta. A informação foi passada aos bombeiros que atenderam a ocorrência. As duas vítimas bateram na lateral do carro e sofreram fraturas expostas de joelho e tornozelo e foram levadas para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, onde permanecem internadas.