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Acidente

Acidente com carro e moto deixa dois feridos na BR 262, em Venda Nova

PRF interditou a pista em Venda Nova do Imigrante por 30 minutos para o socorro das vítimas, que sofreram fraturas expostas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2020 às 19:53

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 19:53

Acidente na BR 262 em Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação/PRF
Um motociclista e uma pessoa que estava na garupa da moto ficaram feridos em um acidente com um carro na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Estado. Eles bateram em um Volkswagem Gol, no Km 101,5 da rodovia e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros para um hospital da região.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a batida aconteceu por volta das 14h20 da tarde desta quarta-feira (08). A moto Suzuki V-Strom, com placas de Belo Horizonte, seguia sentido Vitória, enquanto o carro trafegava no sentido contrário.

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De acordo com o condutor da motocicleta, eles estavam subindo o viaduto quando o Gol invadiu parte da contramão, atingindo a motocicleta. A informação foi passada aos bombeiros que atenderam a ocorrência. As duas vítimas bateram na lateral do carro e sofreram fraturas expostas de joelho e tornozelo e foram levadas para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, onde permanecem internadas.
A PRF esteve no local, interditou a via para o resgate por 30 minutos e o trânsito foi liberado por volta das 15h.

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