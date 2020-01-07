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Trânsito em pare e siga

Caminhão tomba e interdita parte da BR 262 em Ibatiba

O acidente aconteceu na ponte do córrego São José e ninguém ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local para registrar a ocorrência e orientar o trânsito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 12:19

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 12:19

Polícia Rodoviária Federal em rodovia do ES Crédito: Fernando Madeira
Um caminhão de carroceria baú tombou na altura do quilômetro 173,2 da BR 262, na ponte do córrego São José, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo. Por conta do acidente, o fluxo de veículos na rodovia está sendo operado no sistema de pare e siga na manhã desta terça-feira (7).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que está no local para atender a ocorrência e organizar o trânsito, o motorista do caminhão não ficou ferido. A PRF informou que a interdição é no sentido Minas Gerais.
Ainda não tem a previsão de liberação total da pista, e a causa do acidente não foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal.

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