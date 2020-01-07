Caminhão tomba e interdita parte da BR 262 em Ibatiba

Um caminhão de carroceria baú tombou na altura do quilômetro 173,2 da BR 262, na ponte do córrego São José, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo. Por conta do acidente, o fluxo de veículos na rodovia está sendo operado no sistema de pare e siga na manhã desta terça-feira (7).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que está no local para atender a ocorrência e organizar o trânsito, o motorista do caminhão não ficou ferido. A PRF informou que a interdição é no sentido Minas Gerais.
Ainda não tem a previsão de liberação total da pista, e a causa do acidente não foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal.