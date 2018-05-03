Acidente com carro de prefeitura deixa dois feridos no ES

Dois funcionários da Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura de Dores do Rio Preto ficaram feridos após o carro em que estavam atropelar uma vaca na BR 482, em Guaçuí, por volta das 22 horas desta quarta-feira (02).
De acordo com a Polícia Militar, com o impacto da batida, a parte da frente do carro ficou destruída e o animal, que acabou morrendo, foi jogado para o acostamento.
Ainda segundo os policiais, o motorista do veículo, um homem de 57 anos, saiu ileso do acidente. A mulher de 46 anos, que estava no banco carona, sofreu ferimentos e foi encaminhada para o Pronto Socorro de Guaçuí.
Sobre a batida, o motorista do carro contou que, ao passar no km 118 da rodovia, um caminhão veio em sua direção no sentido contrário. Então, para evitar a colisão, ele jogou o veículo para o acostamento, atingindo a vaca.
A prefeitura de Dores do Rio Preto guinchou o veículo ainda durante a noite. As causas do acidente serão apuradas.