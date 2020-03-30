“A pesquisa beneficia toda a sociedade”

Temos diversas pesquisas em andamento. Uma delas é o desenvolvimento de cápsulas de carvão vegetal a partir de resíduos de madeira para uso em solos da agricultura. Essa pesquisa é conduzida pelo graduado em Engenharia Florestal e mestrando em Ciências Florestais Álison Moreira da Silva. É uma pesquisa bem legal que já teve repercussão no Brasil e fora dele. Imagine uma moeda de R$ 1,00, só que na espessura de um dedo. Imagine que ela seja feita de finos de carvão vegetal prensado e que dentro dela tenha sementes de árvores. É comprovado que o carvão vegetal melhora a fertilidade do solo, as pesquisas mostram isso, os nossos avós e pais já faziam isso. Assim, nós temos uma semente em um substrato que nutre o solo. Você, andando pelo Estado do Espírito Santo, já deve ter visto morros e montanhas descampadas, sem mato nem árvores. Nós vamos possibilitar que os produtores rurais e interessados recomponham áreas de difícil acesso somente jogando as cápsulas, sem precisar subir ou escalar montanhas. Outra frente de trabalho é com as garrafas pet. Adicionamos ela a resíduos de madeira para produzir carvão vegetal e líquido pirolenhoso. Quando produzimos carvão, podemos condensar alguns gases e obter o famoso líquido com cheiro de “barbecue”. Esse líquido possui mais de 800 compostos químicos, muito deles desconhecidos. Porém, tem um que nos interessa, que é o metanol, que pode ser usado para compor biocombustíveis renováveis. Pensamos que se adicionarmos resíduos pet a resíduos de madeira, poderíamos ter mais carvão e mais metanol no líquido. Em testes piloto, tivemos resultados muito positivos. Aumentamos a produção do líquido e do metanol, como pensamos no início. Agora estamos estudando formas de separar o metanol do líquido da melhor maneira possível. Mais adiante, poderemos responder o potencial do líquido pirolenhoso de resíduos de madeira e pet compor biocombustíveis de forma isolada ou em composições com outros combustíveis. Diversos produtores de carvão vegetal têm nos indagado para saber como anda a pesquisa. A nível de curiosidade, o Brasil é o maior produtor de carvão vegetal do mundo, o único a produzir em escala industrial. Esta pesquisa é feita em parceria com o maior centro de pesquisa nacional do Brasil, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) do governo federal. Ela envolve diversos estudantes de Engenharia Florestal e Engenharia Industrial Madeireira da Ufes. A terceira área de trabalho é a adição de carvão vegetal nanoestruturado para a produção de biocompósitos. Imagina que eu passo carvão vegetal em um moinho e ele fica muito fino, mais fino que talco. Ele fica em uma escala nano. Isso mesmo, os nanomateriais. A nova tendência. Como o carvão vegetal é resultante de resíduos de madeira, ele é um produto “bio”, renovável, sustentável. Logo, ele é benéfico para a natureza, ele ajuda no solo, em água e outros meios. A nossa ideia é inseri-lo em materiais à base de poliuretano, poliéster, PVC e outros para produzir os biocompósitos.Queremos inseri-lo em funções biológicas, como junções de dentaduras, de estruturas ósseas, ou seja, em meios que ele seja biocompatível. Produzimos os biocompósitos e eles estão sendo testados. Já temos resultados interessantes, mas estão ainda em sigilo.