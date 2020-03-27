Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Coronavírus: Fundação Oswaldo Cruz atua em pesquisa mundial
Covid-19

Coronavírus: Fundação Oswaldo Cruz atua em pesquisa mundial

Os estudos serão realizados no Centro Hospitalar que já está sendo construído no campus de Manguinhos, no Rio

Publicado em 27 de Março de 2020 às 09:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 09:01
Cientistas estudam vacina contra o coronavírus
Cientistas estudam tratamento para o novo coronavírus Crédito: Polina Tankilevitch/ Pexels
A Fundação Oswaldo Cruz anuncia nesta sexta-feira (27), que vai liderar um ensaio clínico multicêntrico da Organização Mundial da Saúde (OMS) no Brasil, que envolverá 18 hospitais em 12 Estados. Segundo a Fiocruz, um dos principais institutos de pesquisa brasileiros, o ensaio global avaliará, entre outras questões, o uso de medicamentos para o tratamento da covid-19.
Os estudos serão realizados no Centro Hospitalar que já está sendo construído no campus de Manguinhos, no Rio. Essa unidade contará com 200 leitos exclusivos de tratamento intensivo e semi-intensivo para pacientes graves infectados pelo SARS-CoV-2. 

Veja Também

Bolsonaro é alvo de notícia-crime por incentivar descumprimento de medidas contra covid-19

Rio: Estado tem 9ª morte e 421 casos confirmados de Covid-19

Homem que morreu de Covid-19 em SC estava em asilo com outros 28 idosos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula fala em 'reciprocidade' após EUA pedirem saída de delegado da PF envolvido em caso Ramagem
Alemão do Forró grava novo audiovisual em comemoração aos 15 anos de carreira.
Alemão do Forró grava novo projeto audiovisual em Goiânia: “Carrego o ES no DNA”
Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados