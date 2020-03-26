Rio: Estado tem 9ª morte e 421 casos confirmados de Covid-19

Rio de Janeiro contabiliza nove mortes devido ao novo coronavírus Crédito: Cottonbro/ Pexels

Mais uma pessoa morreu de covid-19 no Estado do Rio de Janeiro, segundo informou na tarde desta quinta-feira, 26, a Secretaria Estadual de Saúde. Agora são nove mortes no Estado e 421 casos confirmados. A vítima mais recente é um homem de 60 anos que morava na capital.

Todos os nove mortos (quatro homens e cinco mulheres) eram idosos ou apresentavam doenças preexistentes, integrando grupos de risco para a covid-19. No Rio de Janeiro morreram quatro mulheres e dois homens; em Niterói, um homem, em Petrópolis um homem e em Miguel Pereira uma mulher.