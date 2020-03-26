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Rio: Estado tem 9ª morte e 421 casos confirmados de Covid-19

Mais uma pessoa morreu de Covid-19 no Estado do Rio de Janeiro, segundo informou na tarde desta quinta-feira (26) a Secretaria Estadual de Saúde. A vítima mais recente é um homem de 60 anos que morava na capital

Publicado em 26 de Março de 2020 às 18:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 18:21
Covid-19
Rio de Janeiro contabiliza nove mortes devido ao novo coronavírus Crédito: Cottonbro/ Pexels
Mais uma pessoa morreu de covid-19 no Estado do Rio de Janeiro, segundo informou na tarde desta quinta-feira, 26, a Secretaria Estadual de Saúde. Agora são nove mortes no Estado e 421 casos confirmados. A vítima mais recente é um homem de 60 anos que morava na capital.
Todos os nove mortos (quatro homens e cinco mulheres) eram idosos ou apresentavam doenças preexistentes, integrando grupos de risco para a covid-19. No Rio de Janeiro morreram quatro mulheres e dois homens; em Niterói, um homem, em Petrópolis um homem e em Miguel Pereira uma mulher.
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Dos casos confirmados, 368 são na capital, 31 em Niterói, 7 em Volta Redonda, 3 em Petrópolis, 3 em São Gonçalo, 2 em Duque de Caxias e 1 em Barra Mansa, Belford Roxo, Campos dos Goytacazes, Guapimirim, Miguel Pereira, Resende e Valença.

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