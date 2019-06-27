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Fim da quimioterapia

A emocionante comemoração de paciente que venceu o câncer em Cachoeiro

Imagens registradas por funcionários do Hospital Evangélico da cidade viralizaram nas redes sociais

Publicado em 26 de Junho de 2019 às 21:57

Publicado em 

26 jun 2019 às 21:57
Paciente vence câncer e toca o sino da vitória em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução | GAPCCI
Desde 2017, quando são ouvidas as badaladas de um sino no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) é sinal que uma batalha contra o câncer foi vencida. Na última terça-feira (25), mais uma paciente saiu vitoriosa no setor de Oncologia. As imagens emocionantes gravadas pelos funcionários da unidade viralizaram na internet.
Nas imagens, acompanhada do marido e do oncologista José Pulido, a paciente Nazaré Silveira dá as badaladas e cai aos prantos de emoção.
VEJA VÍDEO
Depois de um ano e seis meses de tratamento contra um câncer de mama, ela agradeceu em sua rede social a Deus pelo final do processo.
Gratidão ao meu Deus, por ter cuidado de mim e de nós, por ter me sustentado e me amado dessa maneira. Não foi fácil, Ele disse que não seria. Eu só posso dizer que o amo cada segundo mais, que tenho vivido o tamanho do amor dele nas pequenas coisas. Gratidão a todos que direta e indiretamente estiveram ao meu lado. Eu pude sentir o carinho em cada sorriso que recebi, abraço, palavra
TCHAU, CÂNCER
O projeto "Tchau, câncer" foi idealizado pela Casa de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro de Itapemirim e tem o apoio do Heci, referência regional no tratamento de pacientes com câncer. O sino fica em meio ao setor de Oncologia e toda vez que se chega ao final das sessões de quimioterapia, o som é ouvido e a felicidade contamina o ambiente.
“Esse badalar contamina todo mundo. Participar desse momento é impressionante. É um contágio, as pessoas batem palma na recepção. Os pacientes se arrepiam e esperam chegar a sua vez. O objetivo dele é isso, ser estimulado a ser um vencedor, a ser um vitorioso, é uma batalha vencida”, revela o oncologista Pulido.
Segundo o médico, desde que o projeto começou, mais de 200 já tiveram a oportunidade de fazer badalar o sino. O Heci atualmente atende cerca de 1,3 mil pacientes que se encontram em tratamento no hospital. Segundo o oncologista, todos os meses cerca de 100 novos casos de câncer são diagnosticados na unidade.

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