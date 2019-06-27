A emocionante comemoração de paciente que venceu o câncer em Cachoeiro

Paciente vence câncer e toca o sino da vitória em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução | GAPCCI

Cachoeiro de Itapemirim (HECI) é sinal que uma batalha contra o câncer foi vencida. Na última terça-feira (25), mais uma paciente saiu vitoriosa no setor de Oncologia. As imagens emocionantes gravadas pelos funcionários da unidade viralizaram na internet. Desde 2017, quando são ouvidas as badaladas de um sino no Hospital Evangélico de(HECI) é sinal que uma batalha contra ofoi vencida. Na última terça-feira (25), mais uma paciente saiu vitoriosa no setor de Oncologia. As imagens emocionantes gravadas pelos funcionários da unidade viralizaram na internet.

Nas imagens, acompanhada do marido e do oncologista José Pulido, a paciente Nazaré Silveira dá as badaladas e cai aos prantos de emoção.

VEJA VÍDEO

Depois de um ano e seis meses de tratamento contra um câncer de mama, ela agradeceu em sua rede social a Deus pelo final do processo.

Gratidão ao meu Deus, por ter cuidado de mim e de nós, por ter me sustentado e me amado dessa maneira. Não foi fácil, Ele disse que não seria. Eu só posso dizer que o amo cada segundo mais, que tenho vivido o tamanho do amor dele nas pequenas coisas. Gratidão a todos que direta e indiretamente estiveram ao meu lado. Eu pude sentir o carinho em cada sorriso que recebi, abraço, palavra

TCHAU, CÂNCER

O projeto "Tchau, câncer" foi idealizado pela Casa de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro de Itapemirim e tem o apoio do Heci, referência regional no tratamento de pacientes com câncer. O sino fica em meio ao setor de Oncologia e toda vez que se chega ao final das sessões de quimioterapia, o som é ouvido e a felicidade contamina o ambiente.

“Esse badalar contamina todo mundo. Participar desse momento é impressionante. É um contágio, as pessoas batem palma na recepção. Os pacientes se arrepiam e esperam chegar a sua vez. O objetivo dele é isso, ser estimulado a ser um vencedor, a ser um vitorioso, é uma batalha vencida”, revela o oncologista Pulido.