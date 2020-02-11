Receba notícias de A Gazeta em seu celular por Whatsapp ou Telegram

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Há ainda os grupos destinados aos assinantes, com acesso em primeira mão a conteúdos e análises. Já no Telegram, app que vem ganhando cada vez mais adeptos, A Gazeta distribui as principais reportagens publicadas em nosso site, de temas variados, ao longo de todo o dia.

Os grupos são administrados pelos editores de A Gazeta, que também podem enviar notícias de última hora produzidas pela Redação A Gazeta/ CBN. Apenas nossa equipe pode enviar conteúdos nos grupos de notícia, o que significa que o leitor não será incomodado com excesso de mensagens. É possível sair a qualquer momento.

Há ainda um perfil específico no WhatsApp para enviar sugestões de pauta e tirar dúvidas. Vale lembrar que cada grupo é limitado a 257 integrantes, e que novos grupos são criados sempre que um grupo atinge sua lotação. Se você ingressar em algum dos grupos e receber um alerta de que o grupo está lotado, tente novamente mais tarde, ok?

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