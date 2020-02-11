Receba notícias de A Gazeta em seu celular por Whatsapp ou Telegram

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Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 16:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2020 às 16:44
Whatsapp e Telegram, aplicativos de mensagens
Crédito:
Quer manter-se sempre bem informado com a praticidade do seu celular? Basta participar dos grupos de Whatsapp de A Gazeta ou do nosso canal no Telegram, que distribuem as principais notícias do dia em várias áreas de interesse. 
No aplicativo de mensagens mais popular do Brasil, o WhatsApp, A Gazeta conta com grupos com grupos temáticos: Notícias do Espírito Santo, Concursos e Empregos e HZ - Entretenimento. O grupo Espírito Santo distribui notícias sobre os fatos locais ou acontecimentos nacionais ou mundiais que tenham impacto no Estado. 
Há ainda os grupos destinados aos assinantes, com acesso em primeira mão a conteúdos e análises. Já no Telegram, app que vem ganhando cada vez mais adeptos, A Gazeta distribui as principais reportagens publicadas em nosso site, de temas variados, ao longo de todo o dia.
Os grupos são administrados pelos editores de A Gazeta, que também podem enviar notícias de última hora produzidas pela Redação A Gazeta/ CBN. Apenas nossa equipe pode enviar conteúdos nos grupos de notícia, o que significa que o leitor não será incomodado com excesso de mensagens. É possível sair a qualquer momento.
Há ainda um perfil específico no WhatsApp para enviar sugestões de pauta e tirar dúvidas. Vale lembrar que cada grupo é limitado a 257 integrantes, e que novos grupos são criados sempre que um grupo atinge sua lotação. Se você ingressar em algum dos grupos e receber um alerta de que o grupo está lotado, tente novamente mais tarde, ok? 
E lembre-se: temos também nossa página no Facebook e nossos perfis no Twitter e no Instagram. A seguir, confira os links para se inscrever e começar a receber notícias:

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