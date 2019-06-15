Home
>
Política
>
Witzel fala em 'explodir' traficantes da da Cidade de Deus com míssil

Witzel fala em 'explodir' traficantes da da Cidade de Deus com míssil

A declaração foi dada nesta sexta-feira (14) durante a apresentação da nova etapa de um programa de segurança pública no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense