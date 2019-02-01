Witzel apela por união em posse de deputados marcada por rixas Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

"A oposição é parte do exercício da demora e deve ser respeitada", discursou.

O calor da disputa presidencial contaminou, no entanto, a cerimônia de posse. Diante do governador eleito com apoio do presidente Jair Bolsonaro , deputados trocaram farpas e vaias.

Um exemplo. Depois de ouvir a enfermeira Rejane de Almeida (PCdoB) gritar " Lula Livre" no ato de posse, foi a vez de Filippe Poubel (PSL) reagir com um "Bolsonaro presidente".

Já os parlamentares do PSOL pediram justiça para a vereadora Marielle Franco , assassinada no ano passado.

A Alerj vai definir a nova Mesa Diretora neste sábado (2). O favorito para presidir a Casa é o deputado André Ceciliano (PT).

A Assembleia começa uma nova Legislatura após a prisão de dez dos 70 deputados estaduais serem presos sob acusação de participar do esquema de corrupção do ex-governador Sérgio Cabral (MDB).

Cinco deles foram reeleitos e não foram empossados, assim como Anderson Alexandre (SDD), também preso acusado de corrupção em Silva Jardim, município do interior.

Caberá à futura Mesa Diretora da Câmara decidir se e como os seis tomarão posse.