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Eleições 2018

WhatsApp afirma que não foi contratado pela campanha de Jair Bolsonaro

A informação foi divulgada na noite desta segunda

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 09:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 09:49
WhatsApp Crédito: Pixabay
O WhatsApp divulgou nota na noite desta segunda-feira, 12, informando ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que não foi contratado pela campanha do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) para fornecer "serviços de impulsionamento de conteúdo na rede mundial de computadores".
>Bolsonaro gastou R$ 1 mil com propaganda no Google, e nada no Twitter e Facebook
A declaração do WhatsApp surge após o relator da prestação de contas da campanha de Bolsonaro no TSE, ministro Luís Roberto Barroso, atender a um pedido de área técnica da Corte e determinar que as principais plataformas de distribuição de conteúdo digital (Google, Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp) apresentassem dentro de um prazo de três dias informações sobre a contratação ou não de impulsionamento de conteúdo a favor de Bolsonaro durante a campanha.
No mês passado, o corregedor nacional da Justiça Eleitoral, ministro Jorge Mussi, decidiu abrir uma ação de investigação judicial no TSE pedida pelo Partido dos Trabalhadores (PT) para que sejam investigadas as acusações de que empresas compraram pacotes de disparos em larga escala de mensagens no WhatsApp contra a legenda e a campanha de Fernando Haddad (PT) à Presidência da República.

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