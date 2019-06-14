Home
>
Política
>
Wanildo Sarnaglia não é mais vereador na Câmara da Serra

Wanildo Sarnaglia não é mais vereador na Câmara da Serra

O suplente tomou posse do cargo no dia 22 de maio no lugar de Nacib Haddad, mas, por decisão do Tribunal da Justiça do Estado, terá que se afastar