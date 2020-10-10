Vitória e Vila Velha: candidatos apresentam histórico e evitam ataques na TV

Propaganda Eleitoral na televisão teve início nesta sexta-feira, 9 de outubro Crédito: Natalia Devens

No primeiro dia de propaganda eleitoral na televisão e rádio, nesta sexta-feira (9), os candidatos a prefeito nos municípios de Vitória Vila Velha exibiram programas em que buscaram se apresentar ao eleitor, contar suas histórias de vida e lembrar sua trajetória política.

Ainda não foram feitos ataques a candidatos adversários, embora críticas à atual gestão desses municípios tenham aparecido em algumas propagandas. Os vídeos também contaram com recursos tecnológicos, como um QR Code na tela para que os eleitores possam consultar o programa de governo do candidato.

Os municípios de Serra e Cariacica não possuem propaganda eleitoral na TV, somente no rádio. Houve uma tentativa de implantar o horário eleitoral nesses municípios, que não têm sede de emissora de TV, mas o TRE decidiu que não seria possível, devido ao curto tempo para que os partidos pudessem se preparar para a mudança.

Conforme a ordem definida no sorteio, quem iniciou a propaganda eleitoral da Capital foi Lorenzo Pazolini (Republicanos), que foi o candidato que apresentou o programa mais crítico, focado na segurança pública.

Logo no início, ele elencou uma série de manchetes e números sobre crimes violentos registrados na Capital, nas útimas semanas, afirmando que "Vitória está passando por um dos períodos mais violentos de sua história recente", e creditando a situação ao atual grupo, que está há muito tempo no poder, e que "valoriza prêmios maquiados". O candidato apontou também baixos índices na área de educação e o problema das pessoas em situação de rua.

Já Fabrício Gandini (Cidadania) defendeu, no bloco exibido à tarde, que Vitória é uma das melhores cidades para se viver no país, tendo ganhado vários prêmios nacionais. Exibiu também um discurso, no qual frisa que "não irá brigar com o governo do Estado", nem com o governo federal, citando obras realizadas na Capital com recursos desses entes ou por meio de convênios.

Na propaganda que passou à noite, contudo, Gandini trouxe um novo conteúdo, falando justamente sobre segurança. Numa resposta involuntária ou não a Pazolini.

Gandini falou sobre a implantação do Cerco Eletrônico em Vitória, no período em que foi secretário, e prometeu concurso para a Guarda Municipal. Ainda garantiu que "Vitória será a Capital mais segura do Brasil".

NEUZINHA e MAZINHO

Neuzinha de Oliveira (PSDB) destacou, em sua apresentação, que é a única mulher candidata a prefeita. Também apresentou um histórico de seu trabalho como vereadora, com cinco mandatos.

O mesmo foi feito por Mazinho dos Anjos (PSD), que mencionou sua história como empreendedor e a defesa das pautas que o levaram à Câmara municipal.

O candidato Sérgio Sá (PSB) também se apresentou, relembrando sua trajetória como secretário e vereador e enfatizou, em boa parte do programa, que defende o diálogo, e que "antes de falar é preciso ouvir a população".

COSER

João Coser (PT) utilizou seu tempo de propaganda para relembrar as obras e investimentos realizados na Capital durante seu mandato como prefeito, apontando ter sido o responsável por uma "transformação urbana". Entre as intervenções, citou a Orla de Camburi, a Praça do Papa e a Avenida Fernando Ferrari, mostrando também imagens daquele período, nos anos 2000.

Entre as propagandas com menor tempo, a de Gilbertinho Campos (PSOL), com 16 segundos, apresentou o jingle de campanha e imagens da cidade, enquanto a de Coronel Nylton Rodrigues (Novo) focou os poucos segundos à disposição em ressaltar que ele é o único candidato que não gasta dinheiro público na campanha.

NÃO APARECERAM

Nesta sexta-feira, não foram exibidas as propagandas de Halpher Luiggi (PL), Capitão Assumção (Patriota) e Namy Chequer (PCdoB), que têm direito a tempo de TV. Nesses espaços de tempo, foram transmitidas informações institucionais da Justiça Eleitoral.

PROPAGANDA ELEITORAL EM VILA VELHA

Em Vila Velha, Dalton Morais (Novo) foi o primeiro a aparecer no ar. A ordem foi definida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) e durante todo o período será feito um rodízio. O candidato, que é estreante no pleito, teve 14 segundos. Além de se apresentar à população, ele também destacou que não ia usar "nenhum centavo" do dinheiro do eleitor na campanha. O Novo é um dos partidos que abriu mão do fundo eleitoral.

Quem teve mais espaço, como é o caso do atual prefeito, Max Filho (PSDB), relembrou não só a trajetória na política, mas também a história da família. Max citou o avô e o pai, Max Mauro, ex-governador do Estado, e fez questão de destacar características da gestão dele enquanto governador.

Já Neucimar Fraga (PSD), que possui o segundo maior tempo na TV e no rádio, usou o espaço para reproduzir a carta aberta divulgada por ele, em suas redes sociais, na véspera de confirmar sua candidatura. Ele relembrou das dificuldades na infância e destacou sua experiência política.

ARNALDINHO BORGO E RAFAEL PRIMO

Arnaldinho Borgo (Podemos) apostou no discurso de renovação. Ele aproveitou o tempo para apresentar algumas propostas de sua campanha. Já Rafael Primo (Rede) lembrou do orgulho de ser canela-verde e destacou alguns pontos que farão dele o candidato a mudar Vila Velha.

Amarildo Lovato (PSL) trouxe o vice, Coronel Foresti (PSL), para ressaltar as qualidades dele como candidato a prefeito. Amarildo também explorou a história pessoal e trajetória profissional na propaganda.

O deputado estadual Hudson Leal (Republicanos) optou por apontar alguns problemas da cidade para dizer que estava pronto para "cuidar da cidade", fazendo referência à profissão de médico, que exerce.

Coronel Wagner (PL) foi outro candidato que usou a profissão como uma "vantagem" na propaganda. Ele afirmou que a experiência adquirida no Corpo de Bombeiro vai ajudá-lo a governar a cidade.