Começou a propaganda eleitoral no rádio e na TV: veja como funciona

Partidos não terão espaço em propagandas eleitorais em rádio e TV Crédito: Pixabay

12 de novembro, os eleitores que moram em municípios que possuem sedes de emissoras de TV e rádio começaram a ver e ouvir as propagandas eleitorais gratuitas de candidatos a prefeito e a vereador locais. Na Grande Vitória, é o caso de Vila Velha. A partir desta sexta-feira (09) até o dia, os eleitores que moram em municípios que possuem sedes de emissoras de TV e rádio começaram a ver e ouvir as propagandas eleitorais gratuitas de candidatos a prefeito e a vereador locais. Na Grande Vitória, é o caso de Vitória

Alguns partidos não têm o direito de emplacar seus candidatos nas propagandas veiculadas nesses veículos, porque não possuem representatividade na Câmara dos Deputados. A divisão do tempo de propaganda gratuita destinado a cada sigla é feita com base no número de deputados federais eleitos em 2018. Partidos como a Rede, com apenas um, e "nanicos" que não possuem nenhum representante, ficam fora da divisão.

HORÁRIOS DOS BLOCOS DE PROPAGANDA

A propaganda eleitoral gratuita em bloco é destinada, desde 2016, apenas a candidatos a prefeito. São formados blocos de 10 minutos, de segunda-feira a sábado, distribuídos nos seguintes horários:

Na rádio: de 7h às 7h10 e 12h às 12h10

Na TV: de 13h às 13h10 e 20h30 às 20h40

Os candidatos a vereador podem aparecer nas inserções de propaganda ao longo da programação normal dos veículos. São 70 minutos diários, inclusive aos domingos, para inserções de propagandas de 30 a 60 segundos. Nesse caso, os candidatos a prefeito também ganham mais tempo. A regra diz que dos 70 minutos, 60% deve ser para quem disputa a prefeitura e 40% para quem quer ser vereador. Portanto a divisão fica assim:

42 minutos para candidatos a prefeito

28 minutos para candidatos a vereador

Essas inserções devem ser feitas entre 5h e meia-noite.

DISTRIBUIÇÃO DE TEMPO

Quanto tempo de propaganda cada candidato vai ter depende de seu partido. A distribuição é feita com base no número de representantes que cada sigla tem na Câmara dos Deputados. Do total de tempo, 10% são divididos igualmente entre os partidos e 90% proporcionalmente ao número de deputados federais eleitos por cada legenda. Em 2018, PT e PSL elegeram as maiores bancadas e, por isso, têm direito a mais tempo. O PP vem em seguida.

Para candidatos a prefeito, no entanto, a lei ainda permite as coligações, ou seja, que os partidos concorram em grupos. Nesse caso, soma-se o tempo de todos os partidos que compõem a coligação. Em Vitória, por exemplo, o candidato com mais tempo é Fabrício Gandini (Cidadania), que possui seis partidos em sua coligação.

Ele é seguido por Lorenzo Pazolini (Republicanos), que tem quatro. Gandini terá 2 minutos e 14 segundos por bloco enquanto Pazolini terá 1 minuto e 59 segundos. Enquanto isso, Eron Domingos (PRTB) e Raphael Furtado (PSTU) ficaram de fora, já que os partidos deles não elegeram nenhum deputado federal em 2018 e também não coligaram com outras legendas. Veja como ficou a lista:

ORDEM DE APRESENTAÇÃO

A ordem em que os candidatos vão aparecer é estabelecida por meio de um rodízio, conforme determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em Vila Velha, o rodízio ficou estabelecido da seguinte forma: No primeiro dia da propaganda, o candidato Dalton Morais (Novo) será o primeiro, seguido por Max Filho, Arnaldinho Borgo (Podemos) e coronel Wagner (PL).

Na sequência Neucimar, Mônica Alves (PSOL), Rafael Primo, Fernanda Martins, Amarildo Lovato (PSL) e Hudson Leal (Republicanos). No segundo dia, Dalton vai para o último da fila, enquanto os outros sobem uma posição.

Em Vitória, no primeiro dia da propaganda, o candidato Lorenzo Pazolini será o primeiro. Será seguido por Gilbertinho Campos (PSOL), depois Gandini, Neuzinha de Oliveira (PSDB), Coronel Nylton Rodrigues (Novo), Capitão Assumção (Patriota), João Coser (PT), Halpher Luiggi (PL), Namy Chequer (PCdoB), Mazinho dos Anjos (PSD) e Sérgio Sá (PSB). No segundo dia, Pazolini vai para o último da fila, enquanto os outros sobem uma posição.

O QUE DEVE TER E O QUE NÃO PODE TER

De acordo com o TSE, as propagandas deverão ter, obrigatoriamente, subtitulação por meio de legenda oculta, janela com intérprete de linguagem de Libras e audiodescrição, para tornar mais acessível a todos os eleitores. É autorizada a veiculação de entrevistas com o candidato, bem como imagens em que ele aparece, fora de estúdio, divulgando realizações de governo, falhas administrativas ou em obras e serviços públicos.

É permitido divulgar pesquisas eleitorais na propaganda, desde que sejam informadas, de forma clara, o período em que foram realizadas e qual a margem de erro.

Não é permitido veicular propagandas que ridicularizem ou degradem outros candidatos. Também não podem ser exibidas "imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado."