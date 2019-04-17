Home
>
Política
>
Vídeo: vereadora Rosinha, de Linhares, admite que praticava rachid

Vídeo: vereadora Rosinha, de Linhares, admite que praticava rachid

Rosinha Guerreira contou aos promotores do Ministério Público que ficava com parte dos salários dos próprios servidores e que o objetivo era ajudar pessoas pobres