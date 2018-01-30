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Palácio do Planalto

Vídeo de Cristiane Brasil causa mal-estar no PTB

Planalto diz que vai seguir até o fim com a nomeação de deputada mesmo após novo episódio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 00:14

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 00:14

Cristiane Brasil falou sobre questões trabalhistas em barco Crédito: Reprodução
O vídeo em que a deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) aparece a bordo de uma lancha e se defende das ações que responde na Justiça do Trabalho causou mal-estar no Palácio do Planalto e entre integrantes do PTB.
Reservadamente, um deputado afirmou que a escolha de Cristiane para assumir o Ministério do Trabalho já trouxe muito desgaste ao partido e que outro nome não foi indicado até agora somente porque ela é filha do presidente da legenda, Roberto Jefferson.
Apesar do novo episódio, o Planalto diz que vai seguir até o fim com a nomeação de Cristiane e que espera que o Supremo Tribunal Federal (STF) tome um decisão definitiva sobre o caso em breve. No PTB, por enquanto, também não se fala em um novo nome para assumir o cargo.
Indicada para a pasta em 3 de janeiro, a deputada vem sofrendo uma série de reveses na Justiça por conta de condenações em ações trabalhistas. Na semana passada, a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, suspendeu a posse por meio de uma decisão liminar (provisória).

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