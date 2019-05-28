Home
Vereadores de Itapemirim querem proteção policial

Depois de a Justiça suspender o afastamento do prefeito Thiago Peçanha (PSDB), parlamentares se dizem hostilizados. Peçanha diz que é tudo uma trama do deputado Theodorico Ferraço