Home
>
Política
>
Vereadores de Guarapari querem apuração de áudio com pedido de propina

Vereadores de Guarapari querem apuração de áudio com pedido de propina

Presidente da Casa e outros parlamentares da cidade afirmam que áudios se referem a negociações de Dito Xaréu com empresários para mudar projetos e beneficiar terceiros