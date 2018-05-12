Vereador da Serra paga fiança de R$ 2 mil e é liberado

Vereador da Serra Stefano Andrade (PHS) após prestar depoimento na 3ª Delegacia Regional da Serra Crédito: Fernando Madeira

O vereador da Serra Stefano Andrade (PHS) foi autuado por porte ilegal de arma, pagou fiança de R$ 2 mil e foi liberado pela Polícia Civil na noite desta sexta-feira (11). A Polícia Militar encontrou no veículo em que ele estava um revólver calibre 32 e R$ 11 mil em espécie.

prestou depoimento na 3ª Delegacia Regional da Serra. Ele chegou ao local às 15h e saiu por volta das 19h40. Além dele, estavam no carro, modelo HB20, o coordenador de comunicação da Câmara, Rodrigo Ferreira Merlo, e o superintendente da Casa, Fabrício Siqueira. Os dois também foram ouvidos na delegacia e liberados. Eles não foram autuados. Os R$ 11 mil foram apreendidos, assim como o carro. As informações são de um policial que trabalha na delegacia. O delegado Diego Aleluia não falou com a imprensa. Andrade. Ele chegou ao local às 15h e saiu por volta das 19h40. Além dele, estavam no carro, modelo HB20, o coordenador de comunicação da Câmara, Rodrigo Ferreira Merlo, e o superintendente da Casa, Fabrício Siqueira. Os dois também foram ouvidos na delegacia e liberados. Eles não foram autuados. Os R$ 11 mil foram apreendidos, assim como o carro. As informações são de um policial que trabalha na delegacia. O delegado Diego Aleluia não falou com a imprensa.

Stefano Andrade disse ao Gazeta Online que não sabia que no carro havia uma arma, mas que o veículo e o dinheiro eram de Rodrigo Merlo. "Acho que foi um jogo sujo para tentar imputar algo que não pertence a mim", afirmou.

Questionado pela reportagem, Stefano informou que não sabia que tinha sido autuado. O advogado dele esteve na delegacia, mas não quis falar com a imprensa.

Eleito em 2016, Stefano é aliado do atual presidente da Câmara, Rodrigo Caldeira (Rede), e faz parte do grupo de oposição à ex-presidente da Casa Neidia Pimentel (PSD). Os três prestaram depoimento na noite desta sexta.

PERSEGUIÇÃO

O vereador Cabo Porto (PSB) prestou depoimento à Polícia Civil e afirmou à reportagem que foi ele que acionou a Polícia Militar. O parlamentar contou que deixou a Câmara, por volta das 12h30, para almoçar. Cinco veículos saíram juntos. No caminho, ainda de acordo com Porto, ele percebeu que estava sendo seguido por um carro modelo HB20 de cor branca e ligou para a PM porque considerou a movimentação suspeita.

Porto afirmou que soube que no carro estava o vereador Stefano Andrade somente quando chegou à delegacia e se disse surpreso: "Eu prefiro acreditar que tenha sido um mal entendido. Agora vamos deixar a polícia investigar".

Veja na íntegra o que disse o vereador Stefano Andrade:

"Tive sessão às 11h com Rodrigo (Merlo) e Fabrício. Normalmente a gente sai para almoçar juntos e, de repente, fui surpreendido com cinco viaturas dizendo que o Cabo Porto tinha ligado para fazer busca no nosso veiculo, que estava se sentindo perseguido. Então eu acho que isso é mais uma manobra politica, pelos posicionamentos firmes que eu tenho na Câmara e por causa dessa disputa política. Se o objetivo era ferir a minha honra, quem me conhece sabe que eu não tenho envolvimento nenhum com coisas ilícitas e nem vou mudar meu posicionamento por conta disso. Eu acho que foi mais um golpe sujo que vai cair por terra mediante nossas posições convictas em nosso município. Eu nem vi a arma, eu nem sabia de quem era a arma. A polícia encontrou o dinheiro e Rodrigo falou que era dele".

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