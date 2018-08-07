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Eleições 2018

Vera Lúcia registra candidatura à Presidência da República

Candidata pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter apenas um terreno de R$ 20 mil

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 19:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2018 às 19:24
Vera Lúcia é candidata à Presidência da República pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) Crédito: Romerito Pontes | Agência Brasil
A candidata a presidente do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), Vera Lúcia Pereira da Silva Salgado, foi a segunda postulante ao cargo a registrar a candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O primeiro foi Guilherme Boulos, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). O registro pode ser realizado até o dia 15 de agosto. Na declaração de bens, ela disse ter apenas um terreno de R$ 20 mil.
Pelas informações prestadas ao TSE, Vera nasceu em 12 de setembro de 1967 e tem ensino superior completo. Ela também se declarou de cor preta e no campo "ocupação" anotou "outros".
O PSTU não terá alianças: é uma chapa puro-sangue. O vice, Hertz da Conceição Dias, também é do PSTU. Assim como Vera, tem ensino superior completo e é da cor preta. Ele é professor e nasceu em 20 de outubro de 1970. Na declaração de bens, informou ter um apartamento de R$ 100 mil.
> Guilherme Boulos registra candidatura à Presidência da República

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