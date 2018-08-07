Vera Lúcia registra candidatura à Presidência da República

Vera Lúcia é candidata à Presidência da República pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) Crédito: Romerito Pontes | Agência Brasil

A candidata a presidente do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), Vera Lúcia Pereira da Silva Salgado, foi a segunda postulante ao cargo a registrar a candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O primeiro foi Guilherme Boulos, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). O registro pode ser realizado até o dia 15 de agosto. Na declaração de bens, ela disse ter apenas um terreno de R$ 20 mil.

Pelas informações prestadas ao TSE, Vera nasceu em 12 de setembro de 1967 e tem ensino superior completo. Ela também se declarou de cor preta e no campo "ocupação" anotou "outros".