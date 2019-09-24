Veja o discurso do presidente Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU

O discurso do representante do Brasil, por tradição, é o primeiro na abertura da Assembleia Geral. Em seguida, Donal Trump, presidente dos Estados Unidos, falou na tribuna. Bolsonaro chegou na tarde de segunda-feira (23) a Nova York para o compromisso. Pelas redes sociais, o presidente disse que o discurso seria “a oportunidade de apresentar ao mundo o Brasil que estamos construindo”.