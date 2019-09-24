Veja o discurso do presidente Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU

O presidente Jair Bolsonaro abriu nesta terça-feira (24) os debates da 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), na sede da organização, em Nova York, nos Estados Unidos. O ponto principal do seu pronunciamento foram as ações de preservação da Amazônia. O presidente falou ainda sobre a atuação do governo federal para a retomada do crescimento da economia do país, no combate à corrupção e na segurança pública.
O discurso do representante do Brasil, por tradição, é o primeiro na abertura da Assembleia Geral. Em seguida, Donal Trump, presidente dos Estados Unidos, falou na tribuna. Bolsonaro chegou na tarde de segunda-feira (23) a Nova York para o compromisso. Pelas redes sociais, o presidente disse que o discurso seria “a oportunidade de apresentar ao mundo o Brasil que estamos construindo”.
A agenda em Nova York inclui, segundo o Palácio do Planalto, um encontro com o ex-prefeito da cidade, Rudolph Giuliani. Não estão previstos encontros bilaterais com outros chefes de Estado e a previsão é que o embarque de volta ao Brasil ocorra ainda nesta terça-feira, por volta das 21h45.