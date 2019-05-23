Home
Veja como os deputados federais do ES votaram sobre o Coaf

Somente dois integrantes da bancada capixaba votaram para tirar o órgão do Ministério da Justiça, comandado por Sergio Moro, e devolvê-lo ao Ministério da Economia