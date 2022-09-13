Veja as propostas de Vera Lúcia para o Brasil

Vera Lúcia Salgado tem 54 anos e nasceu em Inajá (PE). É formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Sergipe e militante desde os 19 anos, quando começou a trabalhar em uma fábrica de sapatos. Está no PSTU desde 1994. Já foi candidata ao governo de Sergipe, à prefeitura de Aracaju e à Câmara dos Deputados. Em 2018 concorreu à presidência da República e em 2020 disputou a prefeitura de São Paulo.
SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Completa estatização da saúde, com a expropriação dos hospitais e grupos privados de saúde;
- Aumento das verbas para a saúde, acabando com o sucateamento do SUS e os baixos salários dos profissionais;
- Quebrar todas as patentes, que hoje se encontram nas mãos de grandes laboratórios, de vacinas e remédios necessários à população para garantir acesso a toda população;
- Combate imediato à fome.
EDUCAÇÃO E CULTURA
- Educação pública, gratuita e de qualidade para todos, em todos os níveis, do fundamental às universidades;
- Defendemos o aumento das verbas para a educação;
- Pela expropriação dos grupos privados da educação;
- Acesso livre as universidades;
- Expansão qualitativa do investimento para a produção de conhecimento no país, na produção científica e tecnológica nas universidades, mas também para além delas;
- Investimento no esporte e na cultura para possibilitar a inclusão da energia física e criativa da juventude do país;
- A mais plena liberdade de criação cultural;
- Apoio estatal para a criação e difusão da cultura popular musical, poética, plástica, do teatro e cinema;
- Construção de espaços artísticos nos bairros populares que permitam a expressão e desenvolvimento de nossos artistas e da juventude
EMPREGO
- Defendemos duplicar já o salário-mínimo, em direção ao salário-mínimo do DIEESE (hoje calculado em R$ 6.388,00);
- Para combater os efeitos da inflação, defendemos a correção automática dos salários;
- Defendemos o fim imediato da precarização do trabalho, com todos os trabalhadores com carteira assinada, estabilidade no emprego, direito a férias, décimo terceiro e aposentadoria;
- Expropriação das empresas que demitirem, deixando-as sob controle dos trabalhadores;
- Jornada diária de 6 horas (30 horas semanais), para todos. Isso permitiria a criação de outro turno de trabalho, empregando mais pessoas, dividindo entre todos do trabalho necessário ao país;
- Para empregar a todos, é necessário um grande plano de obras públicas para construir casas populares (e assim suprir o grande déficit habitacional), saneamento básico, hospitais, escolas, creches, espaços culturais, estradas e metrôs;
- Defendemos também um auxílio emergencial de um salário mínimo para todos os trabalhadores desempregados como medida transitória até que esse plano esteja empregando a todos. Esse auxílio emergencial pode servir como uma medida transitória, em direção ao pleno emprego.
TRANSPORTE
- Construção de metrôs nas grandes cidades, de forma ampliada e incorporada aos planos de obras públicas necessário ao país;
- Estatização de todas as empresas de transporte e que ele se transforme em um serviço gratuito;
- Mudança completa nos serviços públicos de educação, saúde e transporte no país seja financiado com a expropriação dos bancos, sob controle dos trabalhadores.
SEGURANÇA
- Fim da violência policial contra a juventude negra;
- Pelo fim da violência LGBTIfóbica;
- Recuperar projetos foram barradas como o PL-122 que criminalizava a LGBTfobia e o projeto de educação sexual nas escolas e melhorá-los, em um amplo e democrático debate com o conjunto do movimento LGBTI;
- Criar delegacias especializadas para as denúncias de LGBTfobia e a construção de casas abrigos para as LGBTIs expulsas de casa ou em situação de violência;
MEIO AMBIENTE
- Expropriar as madeireiras que queimam a Amazônia;
- Prisão aos garimpeiros ilegais e grileiros;
- Fortalecimento dos órgãos ambientais, com execução integral do orçamento, a contratação de equipes novas para ações de fiscalização e a elaboração de um plano real de contingência da perda de floresta;
- Normas para redução da emissão de carbono, com a expropriação das empresas que as rompam;
- Fontes limpas de energia, como a eólica, para ampliar a geração de energia elétrica com preservação ambiental e não com obras monstruosas como Belo Monte; Demarcação das terras indígenas e quilombolas;
- Aumento das áreas de preservação ambiental, com fortalecimento dos órgãos públicos de fiscalização e incorporação da sociedade no controle dessas áreas;
HABITAÇÃO
- Plano de obras públicas para a construção de habitações populares, saneamento básico e obras públicas em todo o país. Esse plano pode absorver boa parte dos desempregados;
- Defendemos também a desapropriação dos imóveis dos grandes proprietários que vivem da especulação imobiliária. Isso possibilitaria a ocupação desses imóveis por uma parte da população sem teto;
- O dinheiro para construir essas seis milhões de casas e demais equipamentos públicos necessários à população virá integralmente dos R$ 346,6 bilhões de isenções de impostos que o governo dá todos os anos às grandes empresas;
- Propomos também a imediata legalização das ocupações de terrenos, com urbanização e saneamento adequados.
INFRAESTRUTURA
- Acesso gratuito à internet para todos.