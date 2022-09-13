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Candidata à Presidência

Veja as propostas de Vera Lúcia para o Brasil

Operária sapateira disputa comando do Palácio do Planalto pelo PSTU

Publicado em 

13 set 2022 às 14:55

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 14:55

Vera Lúcia candidata à presidência da República
Vera Lúcia, candidata à Presidência da República pelo PSTU Crédito: Amarildo/Geraldo Neto
Vera Lúcia Salgado tem 54 anos e nasceu em Inajá (PE). É formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Sergipe e militante desde os 19 anos, quando começou a trabalhar em uma fábrica de sapatos. Está no PSTU desde 1994. Já foi candidata ao governo de Sergipe, à prefeitura de Aracaju e à Câmara dos Deputados. Em 2018 concorreu à presidência da República e em 2020 disputou a prefeitura de São Paulo.

SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

  • Completa estatização da saúde, com a expropriação dos hospitais e grupos privados de saúde;
  • Aumento das verbas para a saúde, acabando com o sucateamento do SUS e os baixos salários dos profissionais;
  • Quebrar todas as patentes, que hoje se encontram nas mãos de grandes laboratórios, de vacinas e remédios necessários à população para garantir acesso a toda população;
  • Combate imediato à fome.

EDUCAÇÃO E CULTURA

  • Educação pública, gratuita e de qualidade para todos, em todos os níveis, do fundamental às universidades;  
  • Defendemos o aumento das verbas para a educação; 
  •  Pela expropriação dos grupos privados da educação;  
  • Acesso livre as universidades;  
  • Expansão qualitativa do investimento para a produção de conhecimento no país, na produção científica e tecnológica nas universidades, mas também para além delas;
  • Investimento no esporte e na cultura para possibilitar a inclusão da energia física e criativa da juventude do país; 
  • A mais plena liberdade de criação cultural;
  • Apoio estatal para a criação e difusão da cultura popular musical, poética, plástica, do teatro e cinema;
  • Construção de espaços artísticos nos bairros populares que permitam a expressão e desenvolvimento de nossos artistas e da juventude

EMPREGO

  • Defendemos duplicar já o salário-mínimo, em direção ao salário-mínimo do DIEESE (hoje calculado em R$ 6.388,00); 
  •  Para combater os efeitos da inflação, defendemos a correção automática dos salários;  
  • Defendemos o fim imediato da precarização do trabalho, com todos os trabalhadores com carteira assinada, estabilidade no emprego, direito a férias, décimo terceiro e aposentadoria; 
  •  Expropriação das empresas que demitirem, deixando-as sob controle dos trabalhadores;  
  • Jornada diária de 6 horas (30 horas semanais), para todos. Isso permitiria a criação de outro turno de trabalho, empregando mais pessoas, dividindo entre todos do trabalho necessário ao país; 
  • Para empregar a todos, é necessário um grande plano de obras públicas para construir casas populares (e assim suprir o grande déficit habitacional), saneamento básico, hospitais, escolas, creches, espaços culturais, estradas e metrôs; 
  • Defendemos também um auxílio emergencial de um salário mínimo para todos os trabalhadores desempregados como medida transitória até que esse plano esteja empregando a todos. Esse auxílio emergencial pode servir como uma medida transitória, em direção ao pleno emprego.

TRANSPORTE

  • Construção de metrôs nas grandes cidades, de forma ampliada e incorporada aos planos de obras públicas necessário ao país; 
  • Estatização de todas as empresas de transporte e que ele se transforme em um serviço gratuito; 
  • Mudança completa nos serviços públicos de educação, saúde e transporte no país seja financiado com a expropriação dos bancos, sob controle dos trabalhadores.

SEGURANÇA

  • Fim da violência policial contra a juventude negra; 
  • Pelo fim da violência LGBTIfóbica;
  • Recuperar projetos foram barradas como o PL-122 que criminalizava a LGBTfobia e o projeto de educação sexual nas escolas e melhorá-los, em um amplo e democrático debate com o conjunto do movimento LGBTI;  
  • Criar delegacias especializadas para as denúncias de LGBTfobia e a construção de casas abrigos para as LGBTIs expulsas de casa ou em situação de violência;

MEIO AMBIENTE

  • Expropriar as madeireiras que queimam a Amazônia; 
  • Prisão aos garimpeiros ilegais e grileiros; 
  • Fortalecimento dos órgãos ambientais, com execução integral do orçamento, a contratação de equipes novas para ações de fiscalização e a elaboração de um plano real de contingência da perda de floresta;
  •  Normas para redução da emissão de carbono, com a expropriação das empresas que as rompam;  
  • Fontes limpas de energia, como a eólica, para ampliar a geração de energia elétrica com preservação ambiental e não com obras monstruosas como Belo Monte;  Demarcação das terras indígenas e quilombolas;
  • Aumento das áreas de preservação ambiental, com fortalecimento dos órgãos públicos de fiscalização e incorporação da sociedade no controle dessas áreas;

HABITAÇÃO

  • Plano de obras públicas para a construção de habitações populares, saneamento básico e obras públicas em todo o país. Esse plano pode absorver boa parte dos desempregados; 
  • Defendemos também a desapropriação dos imóveis dos grandes proprietários que vivem da especulação imobiliária. Isso possibilitaria a ocupação desses imóveis por uma parte da população sem teto; 
  • O dinheiro para construir essas seis milhões de casas e demais equipamentos públicos necessários à população virá integralmente dos R$ 346,6 bilhões de isenções de impostos que o governo dá todos os anos às grandes empresas; 
  • Propomos também a imediata legalização das ocupações de terrenos, com urbanização e saneamento adequados.

INFRAESTRUTURA

  • Acesso gratuito à internet para todos.

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