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Candidato à Presidência

Veja as propostas de Ciro Gomes para o Brasil

Advogado disputa comando do Palácio do Planalto pelo PDT

Publicado em 

13 set 2022 às 14:54

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 14:54

Ciro Gomes candidato à presidência da República
Ciro Gomes, candidato à Presidência da República pelo PDT Crédito: Amarildo/Geraldo Neto
Ciro Gomes tem 64 anos, é natural de Pindamonhangaba (SP), mas cresceu em Sobral, no Ceará, cidade natal de seu pai. Formado em Direito, cumpriu dois mandatos como deputado estadual e foi eleito prefeito de Fortaleza em 1988, aos 31 anos. Dois anos depois se elegeu governador do Ceará. Também foi ministro da Fazenda no governo Itamar Franco e de Integração Nacional no primeiro governo Lula. Foi candidato à presidência em 1998, 2002 e 2018.

SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

  • Estruturar uma central permanente de regulação e firmar parcerias com a rede privada para reduzir, em um ano, a grande fila de atendimento a todas as demandas
  • Revigorar o programa nacional de imunizações, com a retomada de grandes campanhas de vacinação
  • Estimulamos os estados e municípios a adotar ações integradas em especial na gestão da atenção básica, policlínicas e atendimento hospitalar especializado e alta complexidade
  • A atenção primária precisa ser fortalecida e modernizada
  • Policlínicas devem ser um centro de referência especializado para a realização de consultas
  • Centros de referência especializados e o atendimento de alta complexidade deverão estar fortemente integrados ao atendimento prévio em policlínicas, para isso, deve ser instituído o registro eletrônico da saúde.
  • Retomar a produção de medicamentos que atualmente são importados, começando por aqueles cuja patente está vencida. Vamos também retomar a produção dos insumos farmacêuticos no país e estimular a pesquisa de novos medicamentos.
  • Retomar o programa Farmácia Popular
  • Programa especial de auxílio para pessoas que estão sofrendo de distúrbio de origem nervosa
  • Valorizar a classe médica (estrutura de carreiras de médicos, mecanismos de atratividade, qualificação, reconhecimento e estímulo ao bom desempenho.

EDUCAÇÃOE CULTURA

  • Colocar a educação brasileira entre as 10 maiores do mundo em 15 anos
  • Aprimorar modelo pedagógico
  • Capacitação de professores
  • Adoção do programa alfabetização na idade certa
  • Definição de metas de aprendizagem em cada ciclo de ensino
  • Reconhecimento e qualificação contínua dos professores
  • Criação de incentivos financeiros para escolas que alcançarem bons resultados
  • Monitoramento das escolas com pior desempenho por aquelas que apresentam melhores resultados
  • Uso efetivo das avaliações de aprendizagem de acompanhamento escolar e o do ambiente familiar inclusive busca ativa de alunos faltosos e aulas de reforço
  • Desenvolvimento de competências socioemocionais e atividades de cultura e lazer 
  • Constante valorização e capacitação não só dos professores mas também diretores e outros profissionais
  • Ensino fundamental deve ser progressivamente integral aos longo dos 4 anos
  • Projeto mais primeira infância deverá ser disseminado em todo o país
  • Deverá ser disseminado o ensino médio profissionalizante em tempo integral
  • Iremos investir na democratização do acesso, na fruição e na expansão do consumo de bens e serviços culturais, por meio de políticas que ampliem e popularizem o acesso à cultura e ao lazer, criando espaços de fomento, desenvolvimento e interação
  • Estimularemos as manifestações culturais que propiciam a inclusão social e a cultura periférica de rua como as danças, grafites e slams.
  • Estimularemos as atividades da economia criativa
  • Regular os serviços de streaming de forma a garantir o investimento obrigatório na produção local independente e visibilidade a esses conteúdos nas plataformas
  • Apoiaremos start-ups de conteúdo digital, que atuem em todas as redes sociais e forma transmidiática.
  • Recriaremos o MinC elevando o orçamento para cultura e arte, enquanto a Ancine deverá atuar como regulador do mercado audiovisual brasileiro e não apenas como órgão fomentador para respectiva indústria.
  • Criação do programa Internet do Povo, que financiará a compra de smartphones em 36 vezes sem juros para os mais vulneráveis e a implantação de redes gratuitas de wi-fi em áreas comunitárias. O programa também contempla a oferta gratuita de cursos de capacitação em informática e formação em games.

EMPREGO

  • Plano emergencial de empregos - gerar 5 milhões de vagas nos 2 primeiros anos do governo. A ideia é ampliar os investimentos públicos e dar um novo impulso à construção civil. 
  • Criar programas e leis que facilitem a inserção de mulheres no mercado de trabalho em condições de igualdade aos homens.

TRANSPORTE

  • Não tem propostsa

SEGURANÇA

  • Implantação do Sistema Único de Segurança Pública, bem como a atuação conjunta e articulada das diversas agências que cuidam da segurança
  • Combate à criminalidade, e principalmente ao crime organizado, deve incluir o uso de tecnologias avançadas de gestão do conhecimento, informação e comunicação e rastreamento, incluindo o referente as armas de munições
  • Reestruturar as carreiras policiais, valorizando e reconhecendo o desempenho do profissional que atua diretamente no combate ao crime e em contato com a população. Os programas de qualificação devem ser aprimorados e disseminados, bem como devem ser implementados programas de atenção à saúde biopsicossocial dos profissionais de segurança pública.
  • O planejamento da distribuição do policiamento ostensivo deve seguir o mapeamento das regiões onde há maior ocorrência de situações violentas e insegurança, de forma a privilegiar as populações mais vulneráveis e ser feito em articulação entre as polícias.
  • A política sobre drogas deve ser redesenhada partindo de uma abordagem intersetorial de redução de riscos e danos que esteja articulada com a justiça, saúde e assistência social. 
  • A política de prevenção aos crimes deve dedicar atenção especial à segurança das mulheres, bem como da juventude negra e da população LGBTQIA+ de forma a enfrentar a discriminação e o racismo cultural.
  • Implementar a lei que inclui o plano nacional de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher na política nacional de segurança pública e defesa social e fortalecer a integração entre a rede de acolhimento das polícias, MP, defensorias, poder judiciário e sociedade civil.
  • Fortalecer os programas de proteção social que atuem na direção da redução da vulnerabilidade social de crianças e adolescentes e o programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte.

MEIO AMBIENTE

  • Não tem proposta

HABITAÇÃO

  • Não tem proposta

INFRAESTRUTURA

  • Serão retomadas obras já licitadas que foram paralisadas ou não iniciadas, especialmente as de habitação, saneamento, transporte público e mobilidade urbana, que geral emprego e renda mais rapidamente e impactam diretamente a qualidade de vida da população.
  • Será criado um fundo para investimento em infraestrutura, contemplando, além do setor social, as áreas de transportes, saneamento, telecomunicações, energia e logística.

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