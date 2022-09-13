Veja as propostas de Ciro Gomes para o Brasil

Ciro Gomes tem 64 anos, é natural de Pindamonhangaba (SP), mas cresceu em Sobral, no Ceará, cidade natal de seu pai. Formado em Direito, cumpriu dois mandatos como deputado estadual e foi eleito prefeito de Fortaleza em 1988, aos 31 anos. Dois anos depois se elegeu governador do Ceará. Também foi ministro da Fazenda no governo Itamar Franco e de Integração Nacional no primeiro governo Lula. Foi candidato à presidência em 1998, 2002 e 2018.
SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Estruturar uma central permanente de regulação e firmar parcerias com a rede privada para reduzir, em um ano, a grande fila de atendimento a todas as demandas
- Revigorar o programa nacional de imunizações, com a retomada de grandes campanhas de vacinação
- Estimulamos os estados e municípios a adotar ações integradas em especial na gestão da atenção básica, policlínicas e atendimento hospitalar especializado e alta complexidade
- A atenção primária precisa ser fortalecida e modernizada
- Policlínicas devem ser um centro de referência especializado para a realização de consultas
- Centros de referência especializados e o atendimento de alta complexidade deverão estar fortemente integrados ao atendimento prévio em policlínicas, para isso, deve ser instituído o registro eletrônico da saúde.
- Retomar a produção de medicamentos que atualmente são importados, começando por aqueles cuja patente está vencida. Vamos também retomar a produção dos insumos farmacêuticos no país e estimular a pesquisa de novos medicamentos.
- Retomar o programa Farmácia Popular
- Programa especial de auxílio para pessoas que estão sofrendo de distúrbio de origem nervosa
- Valorizar a classe médica (estrutura de carreiras de médicos, mecanismos de atratividade, qualificação, reconhecimento e estímulo ao bom desempenho.
EDUCAÇÃOE CULTURA
- Colocar a educação brasileira entre as 10 maiores do mundo em 15 anos
- Aprimorar modelo pedagógico
- Capacitação de professores
- Adoção do programa alfabetização na idade certa
- Definição de metas de aprendizagem em cada ciclo de ensino
- Reconhecimento e qualificação contínua dos professores
- Criação de incentivos financeiros para escolas que alcançarem bons resultados
- Monitoramento das escolas com pior desempenho por aquelas que apresentam melhores resultados
- Uso efetivo das avaliações de aprendizagem de acompanhamento escolar e o do ambiente familiar inclusive busca ativa de alunos faltosos e aulas de reforço
- Desenvolvimento de competências socioemocionais e atividades de cultura e lazer
- Constante valorização e capacitação não só dos professores mas também diretores e outros profissionais
- Ensino fundamental deve ser progressivamente integral aos longo dos 4 anos
- Projeto mais primeira infância deverá ser disseminado em todo o país
- Deverá ser disseminado o ensino médio profissionalizante em tempo integral
- Iremos investir na democratização do acesso, na fruição e na expansão do consumo de bens e serviços culturais, por meio de políticas que ampliem e popularizem o acesso à cultura e ao lazer, criando espaços de fomento, desenvolvimento e interação
- Estimularemos as manifestações culturais que propiciam a inclusão social e a cultura periférica de rua como as danças, grafites e slams.
- Estimularemos as atividades da economia criativa
- Regular os serviços de streaming de forma a garantir o investimento obrigatório na produção local independente e visibilidade a esses conteúdos nas plataformas
- Apoiaremos start-ups de conteúdo digital, que atuem em todas as redes sociais e forma transmidiática.
- Recriaremos o MinC elevando o orçamento para cultura e arte, enquanto a Ancine deverá atuar como regulador do mercado audiovisual brasileiro e não apenas como órgão fomentador para respectiva indústria.
- Criação do programa Internet do Povo, que financiará a compra de smartphones em 36 vezes sem juros para os mais vulneráveis e a implantação de redes gratuitas de wi-fi em áreas comunitárias. O programa também contempla a oferta gratuita de cursos de capacitação em informática e formação em games.
EMPREGO
- Plano emergencial de empregos - gerar 5 milhões de vagas nos 2 primeiros anos do governo. A ideia é ampliar os investimentos públicos e dar um novo impulso à construção civil.
- Criar programas e leis que facilitem a inserção de mulheres no mercado de trabalho em condições de igualdade aos homens.
TRANSPORTE
- Não tem propostsa
SEGURANÇA
- Implantação do Sistema Único de Segurança Pública, bem como a atuação conjunta e articulada das diversas agências que cuidam da segurança
- Combate à criminalidade, e principalmente ao crime organizado, deve incluir o uso de tecnologias avançadas de gestão do conhecimento, informação e comunicação e rastreamento, incluindo o referente as armas de munições
- Reestruturar as carreiras policiais, valorizando e reconhecendo o desempenho do profissional que atua diretamente no combate ao crime e em contato com a população. Os programas de qualificação devem ser aprimorados e disseminados, bem como devem ser implementados programas de atenção à saúde biopsicossocial dos profissionais de segurança pública.
- O planejamento da distribuição do policiamento ostensivo deve seguir o mapeamento das regiões onde há maior ocorrência de situações violentas e insegurança, de forma a privilegiar as populações mais vulneráveis e ser feito em articulação entre as polícias.
- A política sobre drogas deve ser redesenhada partindo de uma abordagem intersetorial de redução de riscos e danos que esteja articulada com a justiça, saúde e assistência social.
- A política de prevenção aos crimes deve dedicar atenção especial à segurança das mulheres, bem como da juventude negra e da população LGBTQIA+ de forma a enfrentar a discriminação e o racismo cultural.
- Implementar a lei que inclui o plano nacional de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher na política nacional de segurança pública e defesa social e fortalecer a integração entre a rede de acolhimento das polícias, MP, defensorias, poder judiciário e sociedade civil.
- Fortalecer os programas de proteção social que atuem na direção da redução da vulnerabilidade social de crianças e adolescentes e o programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte.
MEIO AMBIENTE
- Não tem proposta
HABITAÇÃO
- Não tem proposta
INFRAESTRUTURA
- Serão retomadas obras já licitadas que foram paralisadas ou não iniciadas, especialmente as de habitação, saneamento, transporte público e mobilidade urbana, que geral emprego e renda mais rapidamente e impactam diretamente a qualidade de vida da população.
- Será criado um fundo para investimento em infraestrutura, contemplando, além do setor social, as áreas de transportes, saneamento, telecomunicações, energia e logística.