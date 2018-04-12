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Críticas

'Usar prisão provisória para obter delação é tortura', afirma Gilmar

Ministro fez declaração durante votação de habeas corpus para Antonio Palocci

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 19:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2018 às 19:24
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), acompanhou os ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski para conceder o habeas corpus ao ex-ministro Antonio Palocci. Por outro lado, cinco ministros já votaram contra o pedido de liberdade de Palocci, em prisão preventiva desde setembro de 2016. Faltam votar Marco Aurélio Mello, Celso de Mello e Cármen Lúcia na tarde desta quinta-feira (12).
O ministro do STF Gilmar Mendes Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Uso da prisão preventiva para obter delação não encontra guarida no texto constitucional brasileiro. Pode até encontrar guarida no texto constitucional de Curitiba. Mas usar prisão provisória para obter delação é tortura, criticou.
Gilmar aproveitou seu voto para reiterar suas críticas ao uso e duração das prisões cautelares no Brasil, e ao que ele chamou de cultura de restrição ao habeas corpus.
Vertentes que pretendem restringir o habeas corpus, limitar o habeas corpus estão, obviamente, fazendo rima com o AI-5, disse o ministro.
Para Gilmar, existe um abuso no uso das prisões preventivas, e que dar espaço para esse cenário é ceder espaço ao retrocesso. Como se abusa da prisão cautelar e da prisão preventiva. Prisão preventiva precisa ser necessária, adequada e proporcional, afirmou.
Gilmar, que reiteradamente faz críticas à Operação Lava Jato, disse que a Corte julgou o caso do mensalão sem decretar prisões preventivas, e que nem por isso a Justiça se fez inefetiva, continuou o ministro, chamando a investigação em torno do mensalão de importante marco no combate à corrupção.
Lewandowski, que já votou para conceder o habeas corpus a Palocci, afirmou que há uma cultura de encarceramento no país. Não é crítica a nenhum juiz em particular. É um hábito que vem de muito tempo. Prende-se porque é mais fácil do que aplicar medidas alternativas e fiscalizar, criticou.
Sobre o caso de Palocci, Gilmar afirmou que a "garantia à ordem pública" não sustenta a necessidade da prisão preventiva, sugerindo cautelares para o ex-ministro.
Durante seu voto, o ministro ainda chamou de inconstitucional encorajar delação premiada por meio de prisão preventiva. Uso da prisão preventiva para obter delação não encontra guarida no texto constitucional brasileiro. Pode até encontrar guarida no texto constitucional de Curitiba. Mas usar prisão provisória para obter delação é tortura, afirmou.

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