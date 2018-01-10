Tuiuti levará pato amarelo da Fiesp para a Sapucaí

Fantasia da Tuiuti vazou nesta terça-feira na internet Crédito: Reprodução da internet

Na lista de imagens do carnaval deste ano que darão um tom político aos desfiles da Marquês de Sapucaí, acaba de aparecer mais uma. Vazou nas redes sociais a fotografia de uma fantasia do Paraíso do Tuiuiti com uma série de referências aos protestos que antecederam o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Integrantes da escola de São Cristóvão vão atravessar a avenida vestidos com as cores da bandeira do Brasil e carregando um pato inflável amarelo, em alusão a um dos símbolos levados para as ruas pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).





Nas mãos, os componentes terão panelas, lembrando que os defensores da impugnação costumavam bater os utensílios de cozinha toda vez, por exemplo, que membros do governo petista faziam pronunciamentos na TV. Na interpretação da Tuiuti, no entanto, esses manifestantes serão apresentados como marionetes, com a simulação de que estariam sendo regidos por mãos gigantes.

Embora o figurino não tenha sido divulgado oficialmente pela agremiação, a azul e amarela confirmou nesta terça-feira que ela fará parte de seu desfile, no último setor do enredo Meu Deus, meu Deus, está extinta a escravidão?.

No carnaval 2018, a escola lançará na passarela um questionamento sobre a situação atual dos trabalhadores brasileiros. Como já tinha sido adiantado pelo GLOBO, no último carro alegórico haverá um destaque representando o presidente Michel Temer, vestido de vampiro.

 Na alegoria de encerramento a gente faz uma reflexão sobre a situação (atual) do trabalhador no Brasil, especilamente o mais pobre que herdou a falta de preparo na hora da abolição. A escravidão fica datada. Essa relação de opressor e oprimido está aí, e as pessoas não percebem isso. Estamos trazendo a escravidão para análise contemporânea  tinha explicado o carnavalesco Jack Vasconcelos após a divulgação da menção a Temer no desfile.