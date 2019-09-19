TSE aprova mudança do nome do PPS para Cidadania

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou, nesta quinta-feira (19), a mudança do nome do Partido Popular Socialista (PPS) para Cidadania, sem sigla ou denominação abreviada. A decisão da legenda ocorreu num congresso extraordinário realizado em 23 de março, na esteira de um movimento de partidos que alteraram seus nomes para driblar a crise de representação política no Brasil. aprovou, nesta quinta-feira (19), a mudança do nome do Partido Popular Socialista (PPS) para Cidadania, sem sigla ou denominação abreviada. A decisão da legenda ocorreu num congresso extraordinário realizado em 23 de março,

A Corte Eleitoral, de forma unânime, deferiu parcialmente as alterações estatutárias da sigla e fixou prazo de 90 dias para que o partido promova a adequação de algumas de suas normas à legislação vigente.

Entre os pontos a serem alterados estão aspectos relativos à contribuição de filiados e à reserva de recursos do Fundo Partidário a candidaturas femininas e ao incentivo à participação das mulheres na política.

No Espírito Santo, entre os filiados ao, agora, Cidadania estão o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, o prefeito de Cariacica, Juninho, o deputado federal Josias da Vitória, o deputado estadual Fabrício Gandini e a secretária estadual de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro.



