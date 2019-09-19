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Alteração no partido

TSE aprova mudança do nome do PPS para Cidadania

Decisão da legenda de alterar o nome da sigla ocorreu em março e, nesta quinta-feira, foi aprovada pela Corte Eleitoral

Publicado em 

19 set 2019 às 14:07

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 14:07

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou, nesta quinta-feira (19), a mudança do nome do Partido Popular Socialista (PPS) para Cidadania, sem sigla ou denominação abreviada. A decisão da legenda ocorreu num congresso extraordinário realizado em 23 de março, na esteira de um movimento de partidos que alteraram seus nomes para driblar a crise de representação política no Brasil
> A caminho do centro político, PPS vai retirar "socialista" do nome 
A Corte Eleitoral, de forma unânime, deferiu parcialmente as alterações estatutárias da sigla e fixou prazo de 90 dias para que o partido promova a adequação de algumas de suas normas à legislação vigente. 
Entre os pontos a serem alterados estão aspectos relativos à contribuição de filiados e à reserva de recursos do Fundo Partidário a candidaturas femininas e ao incentivo à participação das mulheres na política.
No Espírito Santo, entre os filiados ao, agora, Cidadania estão o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, o prefeito de Cariacica, Juninho, o deputado federal Josias da Vitória, o deputado estadual Fabrício Gandini e a secretária estadual de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro. 
> QUIZ | Será que os partidos políticos são o que dizem ser?
 
 

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