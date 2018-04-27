TSE aprova mudança de nome de PEN para Patriota

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou nesta quinta-feira a mudança de nome do Partido Ecológico Nacional (PEN) para Patriota (Patri). A mudança de nome foi solicitada em setembro do ano passado.

O PEN, agora Patri, desistiu na quarta-feira da ação no Supremo Tribunal Federal (STF) que poderia barrar a prisão em segunda instância.

O pedido de troca de nome foi feito quando o partido negociava com o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ) para lançar sua candidatura à Presidência da República pela legenda. Bolsonaro chegou a assinar a ficha de filiação do partido, mas desistiu. Antes da janela partidária, o parlamentar era filiado ao PSC.