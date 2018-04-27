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TSE aprova mudança de nome de PEN para Patriota

Troca de nome da legenda foi solicitada em setembro do ano passado

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 13:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 13:10
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou nesta quinta-feira a mudança de nome do Partido Ecológico Nacional (PEN) para Patriota (Patri). A mudança de nome foi solicitada em setembro do ano passado.
O PEN, agora Patri, desistiu na quarta-feira da ação no Supremo Tribunal Federal (STF) que poderia barrar a prisão em segunda instância.
O pedido de troca de nome foi feito quando o partido negociava com o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ) para lançar sua candidatura à Presidência da República pela legenda. Bolsonaro chegou a assinar a ficha de filiação do partido, mas desistiu. Antes da janela partidária, o parlamentar era filiado ao PSC.

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